Более 100 чеченцев вернули в Грозный из-за «недостойного поведения»

С возвращенными встретились депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов, глава МВД региона Руслан Алханов и директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями Аслан Абдулаев.
По словам Делимханова, никто не мешает молодежи учиться, работать, развиваться, власти просят об элементарных вещах — следить за своим поведением, не нарушать закон и вести себя достойно в любом месте и при любых обстоятельствах. «Я говорю тем, кто это видит, тем, кто в Москве, кто в регионах. Если необходимо, надо драться, где надо спорить — нужно спорить, если нужно, надо умирать за свой народ и веру. Но не надо ради тысячи рублей, 500 рублей, 100 рублей, ради таблеток или укола… То, что вы делаете, это не только недопустимо, но никому и не позволим», — сказал он.
Делимханов отметил, что нарушители порядка будут возвращены на родину, где они пройдут трудовое воспитание: их задействуют в различных работах на улицах городов и районов республики. «С позволения Всевышнего, этих доставленных людей мы заставим выполнять самую грязную работу», — сказал депутат (цитата по «Кавказскому узлу»).
«Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», — заявил Адам Делимханов на встрече (цитата по «РИА Новости»).
В конце 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров вернул на родину из Москвы и устроил на работу по уборке улиц Грозного молодого чеченца, который в общественном транспорте бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив человека со словами «Ахмат — сила».
В 2015 году Кадыров решил бороться с недостойным поведением молодежи в Москве. По его словам, те чеченские студенты, которые «не умеют себя вести», будут принудительно возвращены домой. Глава Чечни сказал: «Москва — столица нашей родины. В ней проживают люди разных национальностей. Поэтому чеченцы, находящиеся там, должны стать лицом нашего народа».