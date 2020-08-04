21:51 (мск), источник: Lenta.Ru
Более 5 тысяч россиян захотели поучаствовать в чемпионате ArtMasters
Более 5 тысяч россиян из разных частей страны захотели поучаствовать в чемпионате ArtMasters. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
Отмечается, что первый этап — сбор заявок — продолжится на сайте до 11 августа. «В России продолжается прием заявок на национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters.
К соревнованию по 16 творческим компетенциям уже присоединилось более 5 тысяч участников из всех регионов России — от Калининграда и до Владивостока", — рассказали в
Сообщается, что в ходе второго этапа, который пройдет с 17 по 28 августа, претенденты примут участие в
Согласно правилам мероприятия, участниками чемпионата могут стать как профессионалы, так и любители без специального профильного образования. Возраст участников может быть от 18 до 35 лет.
Занявшие первые три места участники получат денежные сертификаты на сумму от 150 тысяч до 500 тысяч рублей, которые они смогут направить на образовательные цели или на приобретение профессионального оборудования, материалов, инструментов по направлению деятельности. Отмечается, что лауреаты также смогут пройти стажировку в крупной компании, на телеканале или в киностудии, в известных учреждениях культуры.