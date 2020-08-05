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17:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Без масок и карантина

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль.

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РоссияМир
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Источник: News Oresund / Flickr

Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах. Хотя смертность от коронавируса в королевстве в десятки раз превысила показатели соседних стран, власти демонстрируют осторожный оптимизм, планируя и дальше придерживаться уникального курса. Среди ученых и экспертов оптимистичнее всего его оценивают экономисты: по их мнению, в случае объявления карантина экономике страны грозило бы куда более резкое падение.

5 августа в Швеции будут опубликованы макроэкономические данные по итогам второго квартала. Аналитики, опрошенные накануне агентством Bloomberg, полагают: решение не вводить кардинальные карантинные меры позволило шведской экономике избежать худшего падения и завершить второй квартал этого года (на который и пришлись основные ограничительные меры) со снижением ВВП всего на 7−8% — показателем, беспрецедентным для королевства, но лучшим, чем в США и странах Еврозоны.

Так, по мнению Дэвида Оксли, экономиста лондонской консалтинговой компании Capital Economics, страны Еврозоны ожидает трехкратное падение ВВП.

Первый случай заражения коронавирусом в Швеции был зафиксирован еще 31 января. Локдаун — жесткие карантинные меры — власти решили не вводить, в отличие от большинства других стран мира. Не закрывались кафе и рестораны, парикмахерские и торговые центры. Маски носят около 15% населения — это меньше, чем в других скандинавских странах. Правда, говорить, что коронавирус никак не сказался на жизни шведов, было бы ошибкой. Старшеклассники и студенты все же были переведены на дистанционное обучение, а посещение домов престарелых — строго ограничено. Шведы могут свободно передвигаться по стране, но из-за высоких показателей заболеваемости не могут въезжать во многие европейские страны, включая соседние Финляндию и Норвегию.

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Гости из обеих стран оставались по свою сторону демаркационной ленты, а фотографии с бракосочетания мгновенно приобрели вирусную популярность в социальных сетях.

Отказ от введения жестких карантинных мер и обязательного ношения масок обернулся для Швеции более высокими показателями смертности, чем в соседних странах, схожих по климату и плотности населения. Так, в Финляндии на 5,6 млн населения — менее 7,5 тыс. заболевших, а умерли немногим более 300 человек. В Норвегии на 5,4 млн населения — 9,3 тыс. заболевших, скончались 256 больных. А в десятимиллионной Швеции заболели более 81 тыс. человек, скончались 5,7 тыс. пациентов с коронавирусом.

При этом у соседей карантинные меры постепенно снимаются. В Финляндии с 1 августа отменили рекомендацию работать удаленно и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более чем 500 человек: в день там заболевает два десятка человек.

А вот главный шведский эпидемиолог Андерс Тегнель во вторник призвал сограждан по возможности продолжать работать на удаленной работе до конца года.
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«Мы находимся на очень низком уровне. Постепенное уменьшение показателей — это четкая тенденция в течение некоторого времени. Это очень хорошо видно на малом количестве новых поступлений в отделения интенсивной терапии за последние несколько недель. И на числе смертных случаев в сутки, которые также снижаются в течение достаточно долгого времени», — заверил эпидемиолог накануне.

Эксперты сходятся во мнении, что окончательный вывод о том, какие меры эффективнее — решительные, но кратковременные, как в других странах, или умеренные, но долгосрочные, как в Швеции, — можно будет сделать позже. Пока этим занимаются ученые со всего мира: в популярном сервисе по поиску научных публикаций Google Scholar запрос по ключевым словам «Швеция» и «коронавирус» выдает уже более 10 тыс. результатов на английском языке за 2020 год.

Галина Дудина

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