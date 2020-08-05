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00:21 (мск), источник: m24.ru

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 11 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:34 MSK, 04.08
Инфицировано861 423+5 159
22.07
5862
23.07
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Скончалось14 351+144
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Выздоровело661 471+7 878
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Инфицировано18 380 616+214 318
22.07
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279669
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Скончалось696 389+5 436
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Выздоровело10 973 850+205 834
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Источник: Москва 24

Отмечается, что у всех скончавшихся пациентов был подтвержден диагноз пневмония.

Так, всего за время пандемии в столице скончались 4521 человек с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки в России выявили 5159 новых случаев COVID-19. При этом специалисты зарегистрировали 1546 случаев без клинических проявлений.

От коронавируса за сутки вылечились 7878 человек по всей стране.

1456 пациентов преодолели болезнь в медучреждениях Москвы. За все время в Российской Федерации выздоровел и был выписан 661 471 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о состоянии получивших вакцину от COVID-19. Уточнялось, что добровольцы находятся под пристальным присмотром медиков.

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