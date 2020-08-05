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06:05 (мск), источник: Аргументы и факты

Маска неравнодушия. Почему люди забывают надевать СИЗ и как с этим бороться

Если вы хотите, чтобы заболеваемость коронавирусом оставалась на минимуме, пожалуйста, надевайте маску. Это ваш вклад в борьбу с пандемией.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:34 MSK, 05.08
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Источник: Агентство «Москва»

Как безопасно ездить в метро

Многие москвичи уже подзабыли, как трудно было соблюдать весенний карантин, как все искали средства индивидуальной защиты по аптекам. Сейчас мы спокойно перемещаемся по городу, ездим на работу — и это общая заслуга дисциплинированных горожан и четкой работы московских систем здравоохранения, соцзащиты, транспорта.

Поэтому худшее, что сейчас можно сделать, — это растранжирить резерв прочности, созданный нами же.

Городские власти со своей стороны делают все возможное, чтобы обезопасить жителей. В столице имеется большой запас средств индивидуальной защиты, они есть и в магазинах, и в аптеках, и в метро.

Маски в метро и на МЦК подешевели с 20 до 15 руб. за штуку. Приобрести их можно на любой станции, всего же организовано более 1 тыс. точек продаж.
Максим Ликсутов
руководитель столичного Департамента транспорта
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От пассажиров требуется лишь надевать СИЗ, все остальные меры защиты транспортный комплекс обеспечивает. Это и многочисленные санитайзеры, и многократная обработка всех поверхностей, и обеззараживание воздуха.

К сожалению, поголовного ношения СИЗ в Москве (как это было весной) сейчас не наблюдается. Значит, пришло время для новой волны — но не ограничений, а напоминаний. «За последнюю неделю мы усилили информирование о важности ношения средств индивидуальной защиты во всем общественном транспорте. В подвижном составе увеличена частота аудиосообщений, размещено более 7 тыс. плакатов и стикеров. Мы рады, что пассажиры теперь надевают маски и перчатки чаще, чем раньше», — говорит руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. При этом надо помнить, что в столице работают инспекторы. Всего с 12 мая оштрафовано около 40 тыс. несознательных пассажиров.

Город вовсе не стремится заработать на нарушителях, наказание рублем — это крайняя и вынужденная мера.

Кстати, московские «расценки» существенно меньше зарубежных, штрафы за такое правонарушение за границей очень велики.

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6 тысяч нарушителей-коммерсантов

В последние две недели возвращение ограничительных мер и ужесточенные требования к личной защите стали главными новостями во многих странах. ВОЗ продлила режим международной чрезвычайной ситуации. Франция, Хорватия, Испания, Австрия все строже спрашивают маски со своих граждан. В Англии вместо снятия очередных ограничений также расширили перечень мест, где нельзя появляться без маски.

Москвичам нужно вести себя не менее осторожно, чем европейцам. Особенно если вы пользуетесь общественным транспортом. Ведь число пассажиров заметно вырастет уже через несколько недель — пройдет сезон отпусков, начнется учебный год. Все хотят, чтобы уроки и лекции проходили в очном формате. Так что в наших же интересах использовать СИЗ везде и всегда. Кстати, если вы видите, что в магазине (особенно продуктовом) сотрудники не соблюдают меры предосторожности, сообщите в Роспотребнадзор через сайт 77.rospotrebnadzor.ru. Проверки проводятся каждый день: с 11.04.2020 по 29.07.2020 было возбуждено 5920 дел по таким правонарушениям.

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И не воспринимайте «масочное» правило как покушение на свою свободу. Для жителей большинства азиатских стран использование СИЗ так же привычно, как чистить зубы. Например, и до пандемии японских туристов можно было безошибочно распознать в любой стране. Они всегда ходят в масках и (очень часто) в перчатках. Сами японцы говорят: это не столько защита себя самого, сколько боязнь заразить другого. И когда такой жизненной позиции придерживается подавляющее большинство населения, получается мощная защита от распространения того же коронавируса. В Японии даже нет штрафов за неношение масок. Очень хочется, чтобы москвичи переняли такую полезную «моду».

Мнение эксперта:

Представитель ВОЗ в Российской Федерации доктор Мелита Вуйнович:

— ВОЗ рекомендует правительствам всех стран постоянно и доходчиво объяснять своим гражданам, почему эта мера предосторожности так важна.

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Чем больше будет информации о профилактике, тем лучше. Когда человек понимает, что и зачем он делает, он намного охотнее будет следовать принятым правилам. Конечно, ограничительные мероприятия зачастую не воспринимаются с должной серьезностью молодежью. Этот феномен характерен для всего мира и во все времена. Молодежь хочет показать свою храбрость. Но сейчас использовать лицевую повязку или нет — это не вопрос персональной храбрости. Ведь ты принимаешь на себя ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь окружающих тебя людей. Да, существует давление со стороны сверстников, которые могут высмеивать: «Ты что, боишься?» Мне кажется, настоящую храбрость в таком случае проявит тот, кто скажет в ответ: «Если ты не готов со мной общаться, пока я ношу маску, значит, мы не будем общаться».

При этом важно помнить, что маска — это не панацея от заражения, а лишь часть комплексной профилактики. Ее использование не должно создавать чувства ложной безопасности.
Мелита Вуйнович
представитель ВОЗ в Российской Федерации

И еще один момент. У обычных людей нет навыка, как, например, у хирургов. Тех специально учат, как правильно надевать средства защиты, как себя вести, чтобы СИЗ оставалось надежным барьером. Поэтому уточню: самое главное — надетую маску нельзя трогать. За руками вообще надо следить — многие трут глаза грязными руками, а потом не понимают, почему они заразились, хотя постоянно носили СИЗ.

Галина Тараканова

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