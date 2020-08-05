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04:43 (мск), источник: Известия

Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles

Легендарная ливерпульская рок-группа The Beatles распалась из-за «семейной ссоры», рассказал один из создателей коллектива Пол Маккартни.

Источник: AP 2020

В интервью британскому GQ он заявил, что долгое время переживал из-за того, что поклонники обвиняли его в распаде группы. При этом он уточнил, что неверно считать, будто музыканты The Beatles ненавидели друг друга на момент распада коллектива.

Теперь я понимаю, что мы были семьей, а в семьях иногда ссорятся. Когда одни члены семьи ходят делать то, а другие — это. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор.
Пол Маккартни

Группа The Beatles была основана в 1960 году, распалась в 1970-м, после чего ее участники начали сольные карьеры. Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Журнал The Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен.

В составе знаменитой «ливерпульской четверки» были Пол Маккартни (бас-гитара, гитара, вокал), Джон Леннон (гитара, вокал), Джордж Харрисон (гитара, вокал), Ринго Старр (ударные).

В 2001 году ЮНЕСКО учредила Всемирный День The Beatles. Он отмечается ежегодно 16 января.

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