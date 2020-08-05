04:43 (мск), источник: Известия
Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles
Легендарная ливерпульская
В интервью британскому GQ он заявил, что долгое время переживал
Теперь я понимаю, что мы были семьей, а в семьях иногда ссорятся. Когда одни члены семьи ходят делать то, а другие — это. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор.
Группа The Beatles была основана в 1960 году, распалась в 1970-м, после чего ее участники начали сольные карьеры. Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Журнал The Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен.
В составе знаменитой «ливерпульской четверки» были Пол Маккартни (бас-гитара, гитара, вокал), Джон Леннон (гитара, вокал), Джордж Харрисон (гитара, вокал), Ринго Старр (ударные).
В 2001 году ЮНЕСКО учредила Всемирный День The Beatles. Он отмечается ежегодно 16 января.