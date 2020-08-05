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12:58 (мск), источник: РИА Новости

Губит людей не пиво. В воде обнаружили вещество, влияющее на агрессию

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Судя по экспериментам, низкий уровень преступности и самоубийств может быть связан с концентрацией лития в питьевой воде. Специалисты заметили: чем его больше, тем меньше правонарушений в регионе. Влияет ли водопровод на психическую стабильность, разбиралось РИА Новости.

Источник: СС0/Arcaion

Вода против насилия

В конце 1980-х американские эксперты изучили состав питьевой воды в 27 округах Техаса.

Анализ показал: в районах, где в водопроводной воде много лития, гораздо меньше суицидов, убийств, грабежей и арестов, связанных с продажей и употреблением наркотиков.

Причем разница статистически значима даже после поправки на плотность населения.

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Эти выводы перекликаются с другим исследованием — о положительном воздействии лития на пациентов с агрессией или склонностью к самоубийству. Правда, они принимали высокие дозы — как минимум 200 миллиграммов в день. А концентрация в питьевой воде не превышает одного миллиграмма.

Однако уже в 1994 году ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) показали, что даже 400 микрограммов (0,4 миллиграмма) лития в день значительно улучшают психическое состояние человека. После четырехнедельного курса бывшие наркоманы и люди, склонные к насилию, успокаивались и не проявляли агрессии.

Получается, что этот микроэлемент через водопроводную воду вполне может влиять на уровень насилия в определенном районе или городе.

Когда полезно выпить

Десять лет спустя гипотезу в некоторой степени подтвердили японские ученые. Они проанализировали воду в 18 муниципалитетах префектуры Оита (население — около миллиона человек), а затем сравнили данные с числом самоубийств в этих районах.

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Оказалось, что даже сравнительно невысокая концентрация лития — от 0,7 до 59 микрограммов на литр — уменьшает количество суицидов. Положительный эффект столь малых доз, скорее всего, связан с постоянным употреблением воды в течение многих лет, считают авторы работы.

К похожим выводам пришли и австрийские специалисты. Они обратили внимание на то, что в десяти районах страны с самой высокой концентрацией лития в водопроводной воде в год случается 11 самоубийств на сто тысяч населения. А там, где лития критически мало, — 16.

Кроме того, микродозы этого элемента в питьевой воде способны защитить от болезни Альцгеймера и других форм деменции. Датские ученые собрали и проанализировали данные о жизни восьмисот тысяч человек. Кроме того, они изучили образцы воды, взятые на 151 водопроводной станции в Дании, и попытались определить, как повлиял литий на людей, страдающих старческим слабоумием. В выборке было 74 тысячи человек.

Выяснилось, что высокая концентрация микроэлемента снижает опасность деменции, а средняя, наоборот, увеличивает. Так, 5,1−10 микрограммов на литр воды при ежедневном потреблении повышают вероятность старческого слабоумия на 22% в сравнении с двумя-пятью микрограммами. Однако у тех, кто пьет воду с 15 микрограммами на литр и больше, риск падает на 17%.

Добавлять литий в водопроводную воду для профилактики болезни Альцгеймера преждевременно, считают авторы работы. Во-первых, пока неясно, какую концентрацию использовать. Во-вторых, высокие дозы могут быть токсичными.

И все-таки польза есть

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В 2017 году международная группа ученых, изучив данные 3,7 миллиона человек и сопоставив их с концентрацией лития в образцах водопроводной воды, не обнаружила корреляции с уровнем насилия в регионе. Исследователи сделали осторожный вывод: если в воде меньше 31 микрограмма лития на литр, то никакого влияния на агрессию, преступность и суициды он не оказывает.

Три года спустя британские специалисты получили противоположные результаты. Они проанализировали девять работ, чьи авторы несколько лет прорабатывали этот вопрос в Великобритании, США, Австрии, Греции, Японии и Литве. Всего в поле зрения попали 1286 населенных пунктов. Выяснилось, что высокое природное содержание лития в воде действительно снижает риск самоубийства, причем это характерно и для женщин, и для мужчин.

Тем не менее ученые отмечают: говорить о причинно-следственной связи пока рано — нужны дополнительные исследования. Только при этом условии имеет смысл обсуждать целенаправленное добавление лития в воду.

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