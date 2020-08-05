Число жертв COVID-19 в мире превысило 700 тыс. человек

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире умерли 691 тыс. человек.
Наибольшее количество умерших от пандемии зарегистрировано в США — более 156 тыс. человек, затем идут Бразилия (96 тыс.), Мексика (48 тыс.) и Великобритания (46 тыс.).
По количеству смертей от коронавируса на 1 млн населения США занимают 10-е место в мире.
Десятка стран с наибольшим количество смертей от коронавируса на 1 млн популяции (данные сайта Worldometer):
Сан-Марино — 1238; Бельгия — 850; Великобритания — 682; Андорра — 673; Испания — 609; Перу — 606; Италия — 582; Швеция — 569; Чили — 509; США — 484.
В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 4 августа, от инфекции умер 14 351 человек. По количеству смертей на 1 млн населения Россия находится на 47-м месте в мире (98).
Всего во всех странах мира количество диагностированных случаев заболевания COVID-19 превысило 18 млн. Разработку вакцины против вируса SARS-CoV-2 ведут многие страны, в России готовится в производству вакцина НИЦ им. Гамалеи, которая прошла испытания на 50 добровольцах, ее государственная регистрация ожидается в середине августа. Начались клинические испытания вакцины новосибирского центра «Вектор».