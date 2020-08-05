Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 августаМеждународный день светофора, первый победный салют и другие события, произошедшие в этот день в разные года
Фоторепортажи
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
09:07 (мск), источник: РБК

Число жертв COVID-19 в мире превысило 700 тыс. человек

С начала пандемии COVID-19 в мире умерло более 700 тыс. пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса (данные обновляются в реальном времени).

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:34 MSK, 05.08
Инфицировано861 423+5 159
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
22.074.08
Скончалось14 351+144
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
22.074.08
Выздоровело661 471+7 878
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
22.074.08
Инфицировано18 541 862+253 289
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
22.074.08
Скончалось700 683+6 878
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
22.074.08
Выздоровело11 142 031+225 124
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
22.074.08
Идёт загрузка
Источник: Reuters

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире умерли 691 тыс. человек.

Наибольшее количество умерших от пандемии зарегистрировано в США — более 156 тыс. человек, затем идут Бразилия (96 тыс.), Мексика (48 тыс.) и Великобритания (46 тыс.).

По количеству смертей от коронавируса на 1 млн населения США занимают 10-е место в мире.

Читайте также
Маска неравнодушия. Почему люди забывают надевать СИЗ и как с этим бороться

Десятка стран с наибольшим количество смертей от коронавируса на 1 млн популяции (данные сайта Worldometer):

Сан-Марино — 1238; Бельгия — 850; Великобритания — 682; Андорра — 673; Испания — 609; Перу — 606; Италия — 582; Швеция — 569; Чили — 509; США — 484.

В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 4 августа, от инфекции умер 14 351 человек. По количеству смертей на 1 млн населения Россия находится на 47-м месте в мире (98).

Всего во всех странах мира количество диагностированных случаев заболевания COVID-19 превысило 18 млн. Разработку вакцины против вируса SARS-CoV-2 ведут многие страны, в России готовится в производству вакцина НИЦ им. Гамалеи, которая прошла испытания на 50 добровольцах, ее государственная регистрация ожидается в середине августа. Начались клинические испытания вакцины новосибирского центра «Вектор».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лукашенко пригрозил России пожаром «до Владивостока»
Ученые нашли связь между одиночеством и ожирением у женщин
Что известно о взрыве в порту Бейрута
Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100 человек
Россияне назвали причины увольнения с работы
Киев возмутился открытием Черногории для россиян
На границе с Казахстаном произошли стычки с участием мигрантов
Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles
Производители электротехники раскритиковали импортозамещение
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
США могут заблокировать Til-Tok уже на этой неделе Часики тикают
Горячие темы на Авто
Что такое инфантилизм? 115
Что ж все-таки лучше? 92
А не реанимировать ли нам слово "вредители"? 81
Как думаете? 77
Кино
25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли Анна Кошмал опубликовала в инстаграме фото со съемок продолжения сериала «Папик»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Нравственная дилемма 759
Сопли на море - 2 743
Размышления на тему... школа с сентября 576
Невероятные приключения Фроши в Уфе. Встреча сестер и немного интриги. 561
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь