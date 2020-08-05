11:33 (мск), источник: RNS
В Турции сообщили о резком росте числа выявленных случаев коронавируса
В Турции резко выросло число выявленных случаев коронавируса, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
«Серьезный рост числа новых пациентов (с коронавирусом, — прим. RNS). Разница между двумя днями за короткий период впервые стала столь значительной. Мы не должны допустить, чтобы контактная среда во время праздников и отпусков привела к тяжелым последствиям. Мы все ответственны друг перед другом», — написал Коджа в своем микроблоге в Twitter.
По данным министерства, 4 августа в стране выявили 1083 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано около 235 тыс. случаев заболевания Covid-19, более 5,7 тыс. инфицированных скончались.
Ранее Коджа допускал, что власти могут ввести новые ограничительные меры
Авиасообщение между Россией и Турцией было открыто 1 августа. С этой даты стали возможны полеты в Стамбул и Анкару. С 10 августа россияне смогут летать на курорты Антальи и Эгейского побережья. Виза и справка об отсутствии коронавируса прибывающим в Турцию туристам не понадобится, отмечали туроператоры. Также были разрешены полеты в Великобританию и Танзанию.