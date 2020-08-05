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11:33 (мск), источник: RNS

В Турции сообщили о резком росте числа выявленных случаев коронавируса

В Турции резко выросло число выявленных случаев коронавируса, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:35 MSK, 05.08
Инфицировано866 627+5 204
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
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29.07
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31.07
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1.08
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23.075.08
Скончалось14 490+139
23.07
147
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23.075.08
Выздоровело669 026+7 555
23.07
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25.07
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30.07
9322
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23.075.08
Инфицировано18 554 658+247 816
22.07
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23.07
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24.07
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26.07
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28.07
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30.07
291892
31.07
272865
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258402
3.08
234128
4.08
201543
22.074.08
Скончалось700 896+6 490
22.07
6620
23.07
6889
24.07
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25.07
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26.07
4761
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4608
22.074.08
Выздоровело11 151 831+221 042
22.07
174738
23.07
176670
24.07
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25.07
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28.07
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29.07
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30.07
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193536
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4.08
226627
22.074.08
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Источник: AFP 2020

«Серьезный рост числа новых пациентов (с коронавирусом, — прим. RNS). Разница между двумя днями за короткий период впервые стала столь значительной. Мы не должны допустить, чтобы контактная среда во время праздников и отпусков привела к тяжелым последствиям. Мы все ответственны друг перед другом», — написал Коджа в своем микроблоге в Twitter.

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По данным министерства, 4 августа в стране выявили 1083 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано около 235 тыс. случаев заболевания Covid-19, более 5,7 тыс. инфицированных скончались.

Ранее Коджа допускал, что власти могут ввести новые ограничительные меры из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом в центральных и восточных районах страны, передавало издание Haberler.

Авиасообщение между Россией и Турцией было открыто 1 августа. С этой даты стали возможны полеты в Стамбул и Анкару. С 10 августа россияне смогут летать на курорты Антальи и Эгейского побережья. Виза и справка об отсутствии коронавируса прибывающим в Турцию туристам не понадобится, отмечали туроператоры. Также были разрешены полеты в Великобританию и Танзанию.

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12:36 (мск)© Ньюстюб
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