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12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка обнаружила питона, притаившегося в колесе автомобиля

Змея сбежала от хозяев.

Американским полицейским пришлось вызволять питона, застрявшего в автомобиле жительницы Нью-Мексико, сообщает UPI.

Иоланда Борунда вернулась домой после ужина с родственниками. Когда она вышла из машины, то заметила мелькнувший змеиный хвост.

Напуганная женщина заглянула под машину и увидела, что змея забралась в колесо. Иоланда позвонила в службу контроля животных за помощью, но никто не брал трубку — их рабочий день уже кончился. Тогда она обратилась в полицию.

Когда офицеры прибыли на место, змея, оказавшаяся питоном, уже «перекочевала» к мотору автомобиля, где обернулась вокруг деталей так туго, что ее едва смогли достать. Питон, видимо, тоже был напуган. Скорее всего, он случайно сбежал из дома.

Сейчас о змее заботятся специалисты. Если хозяин питона не объявится, ее отдадут в один из зоопарков.

Анна Лысенко

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