12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка обнаружила питона, притаившегося в колесе автомобиля
Змея сбежала от хозяев.
Американским полицейским пришлось вызволять питона, застрявшего в автомобиле жительницы
Иоланда Борунда вернулась домой после ужина с родственниками. Когда она вышла из машины, то заметила мелькнувший змеиный хвост.
Напуганная женщина заглянула под машину и увидела, что змея забралась в колесо. Иоланда позвонила в службу контроля животных за помощью, но никто не брал трубку — их рабочий день уже кончился. Тогда она обратилась в полицию.
Когда офицеры прибыли на место, змея, оказавшаяся питоном, уже «перекочевала» к мотору автомобиля, где обернулась вокруг деталей так туго, что ее едва смогли достать. Питон, видимо, тоже был напуган. Скорее всего, он случайно сбежал из дома.
Сейчас о змее заботятся специалисты. Если хозяин питона не объявится, ее отдадут в один из зоопарков.
Анна Лысенко