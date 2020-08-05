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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты правила въезда в Танзанию для россиян

Эксперты раскрыли правила въезда для россиян в Танзанию, с которой ранее было возобновлено авиасообщение, во время пандемии коронавируса. Рекомендации приводятся на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: AFP 2020

Как отмечается, для путешествий в страну туристам, в том числе и российским, необходимо иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, а также специальную «декларацию здоровья», заполненную на борту самолета по прибытии.

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Разрешённая Танзания

При этом свидетельство с отрицательным ПЦР-тестом на наличие инфекции путешественникам необходимо получить не менее чем за 72 часа до прилета на территорию государства.

Генеральный директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что данная справка также должна быть оформлена на английском языке или хотя бы содержать слово Negative, поскольку у персонала аэропортов в Танзании «могут быть проблемы с чтением русских документов».

По мнению собеседника портала, получить такой документ туристу «не составит труда», поскольку сейчас тестирование проводят множество коммерческих лабораторий в крупных городах страны. Процедуру лучше проходить непосредственно перед вылетом.

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Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

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