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12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китаец создал невероятные скульптуры из рисовых зерен (фото)

Тончайшая работа, требующая невероятного терпения и точности.

Чэнь Гуоруй из небольшой деревни в китайской провинции Фуцзянь возродил древнее искусство скульптур из рисовых зерен, которое исчезло почти семь десятилетий назад.

В деревне Гаолоу «кружевные» скульптуры были частью древних ритуалов почитания предков, пишет Chinanews. Они восходят к поздней династии Цин (1636−1912) и были очень популярны в первой половине ХХ века. Местные семьи создавали фигурки из рисовых зерен в первый лунный месяц года и помещали их в храме.

В 2016 году во время Китайского нового года деревню посетил ее бывший житель, которому почти исполнилось 90 лет. Он упомянул о забытом искусстве в разговоре с местными жителями. Чэнь Гуоруй, получивший художественное образование, заинтересовался рисовыми скульптурами и начал возрождать ремесло.

Работа над одной скульптурой может отнимать до месяца, говорит Чэнь. Он использует белый рис из Таиланда с зернышками не больше 7 мм в длину. Вместо клея мастер берет липкую рисовую пасту.

Сейчас Чэнь обучает возрожденному им искусству местных детей в начальной школе.

Анна Лысенко

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