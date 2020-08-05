12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китаец создал невероятные скульптуры из рисовых зерен (фото)
Тончайшая работа, требующая невероятного терпения и точности.
Чэнь Гуоруй из небольшой деревни в китайской провинции Фуцзянь возродил древнее искусство скульптур из рисовых зерен, которое исчезло почти семь десятилетий назад.
В деревне Гаолоу «кружевные» скульптуры были частью древних ритуалов почитания предков, пишет Chinanews. Они восходят к поздней династии Цин (1636−1912) и были очень популярны в первой половине ХХ века. Местные семьи создавали фигурки из рисовых зерен в первый лунный месяц года и помещали их в храме.
В 2016 году во время Китайского нового года деревню посетил ее бывший житель, которому почти исполнилось 90 лет. Он упомянул о забытом искусстве в разговоре с местными жителями. Чэнь Гуоруй, получивший художественное образование, заинтересовался рисовыми скульптурами и начал возрождать ремесло.
Работа над одной скульптурой может отнимать до месяца, говорит Чэнь. Он использует белый рис из Таиланда с зернышками не больше 7 мм в длину. Вместо клея мастер берет липкую рисовую пасту.
Сейчас Чэнь обучает возрожденному им искусству местных детей в начальной школе.
Анна Лысенко