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13:22 (мск), источник: РИА Новости

Ученые разрабатывают вакцину от коронавируса с помощью шелковичных червей

ТОКИО, 5 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Вакцина от COVID, основа которой — полученный в личинке шелкопряда белок, должна стать высокоэффективной и недорогой, рассказал РИА Новости глава проекта, профессор Университета Кюсю в Японии Такахиро Кусакабэ.

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Источник: РИА Новости

На поверхности коронавируса есть так называемый спайковый протеин S, он группируется по три и именно он образует те самые «шипы» на поверхности вируса, при помощи которых происходит заражение.

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«С помощью шелкопряда мы создаем искусственный спайковый протеин, чрезвычайно похожий при этом на белок нового типа коронавируса, но внутри него не содержится вируса, поэтому он безвреден», — сказал профессор.

В тело шелкопряда внедряют бакуловирус, который заражает только насекомых, но безвреден для человека, с встроенной в него генной информацией коронавируса. Через несколько дней после этого в теле шелковичного червя «вырастает» белок, очень похожий на спайковый S-протеин коронавируса.

«Сейчас мы разрабатываем вакцину двух видов — в виде инъекции и для приема перорально. При изготовлении вакцины для инъекций необходимо ее очищение, и нужны тестирования на ее безопасность. В любом случае, думаю, это будет столь же безопасная вакцина, как и использующиеся сейчас. Что касается перорального приема, то в странах Азии исторически используют личинки шелкопряда в пищу, так что тут никаких проблем быть не должно», — подчеркнул профессор.

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Ученый считает, что его метод позволит производить «высокоэффективную вакцину в больших количествах, чем обычные вакцины». К тому же цена ее будет в пределах противогриппозной вакцины — несколько тысяч иен (несколько десятков долларов). В течение этого финансового года, то есть до 31 марта 2021 года, пройдут испытания вакцины на животных.

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