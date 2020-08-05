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15:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Мужчина прорастил загадочные семена из Китая и удивился результату

Житель американского города Бунвилл, штат Арканзас, Дойл Креншоун посадил загадочные семена из Китая и удивился результату. Как сообщает The Sun, семена быстро проросли и дали большие белые плоды.

Креншоун решил посмотреть, что в итоге вырастит из присланных семян:

Каждые две недели я подходил к ним и подсыпал удобрения, и они начали расти чертовски быстро.
Дойл Креншоун

В результате растение сначала зацвело оранжевыми цветами, а затем дало крупные белые плоды, похожие на кабачки. Американец посадил растения вопреки запретам местных властей.

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В США выяснили происхождение странных посылок из Китая

Мужчина оказался одним из сотен людей из четырех стран (США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании), кто получил таинственную посылку из Китая с семенами. В небольших прозрачных пакетах люди находили черные или белые семена неизвестных растений. При этом на упаковке посылок было указано, что внутри игрушки или бижутерия.

2 августа стало известно, что Министерство сельского хозяйства США объяснило тайну посылок из Китая с семенами. Проанализировав содержимое различных посылок, эксперты заключили, что это семена не опасных для жизни растений. В частности, речь идет о капусте, горчице, вьюнках, розах, мяте, розмарине, лаванде. Отмечается, цель отправления таких посылок — не вредоносная атака, а мошенничество со стороны недобросовестных продавцов из китайских интернет-магазинов.

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