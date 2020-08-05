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13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российские туристы спасли просидевшую три дня на скале собаку

Не смогли бросить животное в затруднительной ситуации.

В Свердловской области туристы спасли собаку, которая три дня просидела на семиметровой скале над рекой.

Россияне сплавлялись по Серге на сапах. Во время стоянки на берегу они заметили белого пса на скале. Собака не могла сдвинуться с места — боялась подняться или спуститься. Как животное оказалось в этом месте, непонятно.

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Один из туристов бесстрашно забрался на скалу. Он подхватил собаку на руки и попытался спуститься вниз вместе с ней, но это оказалось невозможно. Тогда мужчина бросил собаку в воду, где ее тут же подхватили на борт.

Освобожденная собака стала радостно бегать по берегу, затем поела и убежала в направлении ближайшего населенного пункта.

Анна Лысенко

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