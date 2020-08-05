Разрешение откладывается. Какие страны уже возобновили выдачу виз в России?

В визовых центрах почти всех стран Евросоюза уже можно получить визу. Но принимают документы через посольства и только для визы категории D — с целью длительного пребывания (от 6 месяцев) для обучения, лечения, работы и воссоединения с семьей.
— Визовый центр Франции в Москве начал принимать документы с 6 июля на визы категории D и С (до трех месяцев для некоторых видов обучения c предварительной отправкой запроса в посольство). Открылся консульский отдел посольства Японии в Москве. Он уже принимает документы на туристические визы, но сроки выдачи пока не объявляет. Китайское консульство выдает их только в экстренных случаях — смерть родственника, срочная работа или лечение. Нидерланды выдают визы с 23 июня только по запросу — для моряков, экипажей воздушных судов и водителей грузовиков. Визовый центр Латвии в Москве и визовый центр Литвы в Калининграде принимают документы на визы для моряков, международных автоперевозчиков и некоторых других категорий граждан с июля".
Туристические визы эти страны Шенгена пока не выдают и документы на них даже не принимают. Единственное — Италия начинала выдавать визы в начале июля, но вскоре прекратила. Визовые центры Шенгенского союза ждут открытия международного авиасообщения.
«Они собираются выдавать туристические визы только после межправительственных договоренностей. По прогнозам это случится в конце августа», — рассказал учредитель Международного визового центра «Allianz Visa» Владимир Кутиков.
Для поездки в Турцию на 30 дней виза не нужна. Туристическую визу для въезда в Танзанию можно оформить онлайн или по прилете за 50 долларов. Визовый центр Великобритании уже открылся давно и принимает заявления на все типы виз.
— Он (визовый центр Соединенного Королевства, — Ред.) работает с 22 июня в Москве,
Несмотря на то что попасть из России в Италию пока нельзя, прилететь туда можно с территории Туманного Альбиона. Как отметил генеральный директор компаний, помогающих в переезде за рубеж, «Русская Америка» и «Второй паспорт» Юрий Моша, «Италия открыта для туристов любой национальности, прибывающих из Великобритании. Причём в специальной форме для прибывающих необходимо указать, пробыли ли вы минимум 14 дней перед этим на территории одной из разрешённых стран».
— Консульство Испании принимает документы на оформление вида на жительство, студенческих виз и по медицинским показателям, — сообщила владелица франшизы «Паспортно-визового центра «Евро-Азия» Яна Лучезарова.
В Женеву можно будет поехать с 15 августа только по виду на жительство и визе категории D. По словам Владимира Кутикова, для приема заявлений на визу категории C1 и D открылся консульский отдел Посольства США в Москве. Все обращения за визой рассматриваются Генеральным Консульством США в Екатеринбурге. Посольство Южной Кореи начало принимать документы к оформлению студенческих виз, но исключительно от участников программы стипендий Правительства Республики Корея.
— 23 июня открылся Визовый центр Республики Польша. Но принимаются и обрабатываются только заявления на долгосрочные визы. Краткосрочные выдают лишь для
— По новым правилам нельзя подать на визу менее чем за 15 дней до выезда. Возможна подача на визу за 6 месяцев до визита, а не за три как раньше, для моряков же — за 9 месяцев. К однократной визе можно добавить дополнительно 15 дней пребывания. Разрешили заполнять и подписывать свои заявки на визу в электронном виде. Увеличили список вариантов по отказам. Утвердили подробный регламент выдачи мультивизы, — пояснил Кутиков.