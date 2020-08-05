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18:32 (мск), источник: Аргументы и факты

Разрешение откладывается. Какие страны уже возобновили выдачу виз в России?

​Возобновили многие, но чаще всего дают лишь долгосрочные нетуристические визы.

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Источник: РИА "Новости"
В августе начали постепенно возобновляться международные авиаперелеты. 1 числа открылись границы с Турцией, Великобританией и Танзанией. В прошедшую пятницу власти включили в этот список и Абхазию. В ближайший месяц планируется восстановление авиасообщения еще с несколькими странами. Визовые центры большинства государств Европы, Америки и Азии уже открылись и готовы принимать документы. Разбираемся, какие визы и куда сейчас можно получить.
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В визовых центрах почти всех стран Евросоюза уже можно получить визу. Но принимают документы через посольства и только для визы категории D — с целью длительного пребывания (от 6 месяцев) для обучения, лечения, работы и воссоединения с семьей.

— Визовый центр Франции в Москве начал принимать документы с 6 июля на визы категории D и С (до трех месяцев для некоторых видов обучения c предварительной отправкой запроса в посольство). Открылся консульский отдел посольства Японии в Москве. Он уже принимает документы на туристические визы, но сроки выдачи пока не объявляет. Китайское консульство выдает их только в экстренных случаях — смерть родственника, срочная работа или лечение. Нидерланды выдают визы с 23 июня только по запросу — для моряков, экипажей воздушных судов и водителей грузовиков. Визовый центр Латвии в Москве и визовый центр Литвы в Калининграде принимают документы на визы для моряков, международных автоперевозчиков и некоторых других категорий граждан с июля".

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Туристические визы эти страны Шенгена пока не выдают и документы на них даже не принимают. Единственное — Италия начинала выдавать визы в начале июля, но вскоре прекратила. Визовые центры Шенгенского союза ждут открытия международного авиасообщения.
Владимир Кутиков
учредитель Международного визового центра «Allianz Visa»
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«Они собираются выдавать туристические визы только после межправительственных договоренностей. По прогнозам это случится в конце августа», — рассказал учредитель Международного визового центра «Allianz Visa» Владимир Кутиков.

Для поездки в Турцию на 30 дней виза не нужна. Туристическую визу для въезда в Танзанию можно оформить онлайн или по прилете за 50 долларов. Визовый центр Великобритании уже открылся давно и принимает заявления на все типы виз.

— Он (визовый центр Соединенного Королевства, — Ред.) работает с 22 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, а с 29 июня можно было записаться на подачу документов, в том числе на получение туристической визы. Но т. к. срок рассмотрения заявки в посольстве составляет в среднем 3 недели, даты поездки раньше августа и не указывались. Визовый центр Греции в Москве открылся 29 июня, а в Новороссийске — 2 июля. Греция — первая из стран Шенгенского соглашения, которая стала выдавать туристические визы. Точные даты поездки не ставят, дают срок на 6−12 месяцев. Но заявки на предположительный вылет подают на числа после 8 августа, — рассказал Кутиков.

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Визовый центр Италии в Москве с 30 июля принимает документы на оформление рабочей, транспортной, служебной, транзитной, студенческой, медицинской, деловой визы, а также по семейным мотивам и для повторного въезда.
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Второй раз на те же штаммы

Несмотря на то что попасть из России в Италию пока нельзя, прилететь туда можно с территории Туманного Альбиона. Как отметил генеральный директор компаний, помогающих в переезде за рубеж, «Русская Америка» и «Второй паспорт» Юрий Моша, «Италия открыта для туристов любой национальности, прибывающих из Великобритании. Причём в специальной форме для прибывающих необходимо указать, пробыли ли вы минимум 14 дней перед этим на территории одной из разрешённых стран».

— Консульство Испании принимает документы на оформление вида на жительство, студенческих виз и по медицинским показателям, — сообщила владелица франшизы «Паспортно-визового центра «Евро-Азия» Яна Лучезарова.

В Женеву можно будет поехать с 15 августа только по виду на жительство и визе категории D. По словам Владимира Кутикова, для приема заявлений на визу категории C1 и D открылся консульский отдел Посольства США в Москве. Все обращения за визой рассматриваются Генеральным Консульством США в Екатеринбурге. Посольство Южной Кореи начало принимать документы к оформлению студенческих виз, но исключительно от участников программы стипендий Правительства Республики Корея.

— 23 июня открылся Визовый центр Республики Польша. Но принимаются и обрабатываются только заявления на долгосрочные визы. Краткосрочные выдают лишь для водителей-дальнобойщиков и членов семьи граждан Польши и Евросоюза, — сообщил Юрий Моша.

Изменений в оформлении виз в связи с коронавирусом нет. Только 2 февраля 2020 года вступил в силу обновленный визовый кодекс Евросоюза.

— По новым правилам нельзя подать на визу менее чем за 15 дней до выезда. Возможна подача на визу за 6 месяцев до визита, а не за три как раньше, для моряков же — за 9 месяцев. К однократной визе можно добавить дополнительно 15 дней пребывания. Разрешили заполнять и подписывать свои заявки на визу в электронном виде. Увеличили список вариантов по отказам. Утвердили подробный регламент выдачи мультивизы, — пояснил Кутиков.

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