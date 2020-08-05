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15:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Калмыкии Хасиков госпитализирован с коронавирусом

Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом и госпитализирован. Об этом он сообщил лично в видеообращении, опубликованном в его Instagram.

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Хасиков сказал, что у него положительный результат на COVID-19. «Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо иммунитет позволяет. Когда узнал о положительном результате, прежде всего подумал о своих родных, родителях и очень рад, что их вирус не затронул», — отметил Бату Хасиков.

Он пояснил, что его состояние позволяет ему продолжать работать в удаленном режиме.

За последние сутки в Калмыкии зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии положительные результаты тестов получены у 2839 человек, 40 — из них скончались.

Сергей Петунин, Саратов

Заразившийся коронавирусом глава Калмыкии показал видео из больничной палаты
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16:22 (мск)© Ньюстюб
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