15:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Глава Калмыкии Хасиков госпитализирован с коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом и госпитализирован. Об этом он сообщил лично в видеообращении, опубликованном в его Instagram.
Хасиков сказал, что у него положительный результат на COVID-19. «Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо иммунитет позволяет. Когда узнал о положительном результате, прежде всего подумал о своих родных, родителях и очень рад, что их вирус не затронул», — отметил Бату Хасиков.
Он пояснил, что его состояние позволяет ему продолжать работать в удаленном режиме.
За последние сутки в Калмыкии зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии положительные результаты тестов получены у 2839 человек, 40 — из них скончались.
Сергей Петунин, Саратов