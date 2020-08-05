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16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Очень высокая модель из Канады рассказала о трудностях жизни «гиганта»

Девушке сложно найти жилье, одежду и избавиться от навязчивого внимания.

32-летняя Эмеральда Ван Ланген из Торонто еще в школе поняла, что отличается от остальных. Она всегда была немного выше сверстников, но в средних классах быстро начала расти вверх, за что стала получать от одноклассников обидные прозвища.

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По мере взросления у девушки появлялось все больше комплексов, но в 16 лет Эмеральде предложили попробовать себя в моделинге, и это изменило ее жизнь. Сейчас ее рост составляет 193 сантиметра, и она является самой высокой не только среди членов семьи и друзей, но и среди местных моделей, пишет Whatsnew.

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Но, избавившись от комплексов, Ван Ланген не избавилась от проблем высоких людей. Например, ей сложно найти подходящее жилье из-за низких потолков и дверных проемов, а, приходя к кому-то в гости, она часто передвигается нагнувшись. Кроме того, большой проблемой для высокой девушки является поиск одежды и обуви, так как ее ступни и длина ног превышают стандартные размеры.

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Долгое время проблемой для Эмеральды была и личная жизнь. Часто на нее обращали внимание несерьезные мужчины со странными предпочтениями, но в итоге ей все-таки удалось встретить свою настоящую любовь — мужчину ростом в 160 сантиметров, с которым она счастлива в браке.

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Екатерина Гура

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