16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Очень высокая модель из Канады рассказала о трудностях жизни «гиганта»
Девушке сложно найти жилье, одежду и избавиться от навязчивого внимания.
32-летняя Эмеральда Ван Ланген из Торонто еще в школе поняла, что отличается от остальных. Она всегда была немного выше сверстников, но в средних классах быстро начала расти вверх, за что стала получать от одноклассников обидные прозвища.
По мере взросления у девушки появлялось все больше комплексов, но в 16 лет Эмеральде предложили попробовать себя в моделинге, и это изменило ее жизнь. Сейчас ее рост составляет 193 сантиметра, и она является самой высокой не только среди членов семьи и друзей, но и среди местных моделей, пишет Whatsnew.
Но, избавившись от комплексов, Ван Ланген не избавилась от проблем высоких людей. Например, ей сложно найти подходящее жилье
Долгое время проблемой для Эмеральды была и личная жизнь. Часто на нее обращали внимание несерьезные мужчины со странными предпочтениями, но в итоге ей
Екатерина Гура