17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Украины сделала подкоп, чтобы освободить сына из тюрьмы
Ее задержали.
Украинская полиция задержала жительницу Николаевской области, которая рыла подземный ход, чтобы освободить из тюрьмы своего сына, сообщает ТСН.
51-летняя женщина успела выкопать тоннель длиной 10 метров на трехметровой глубине рядом с одной из колоний в Запорожской области. Она сняла дом поблизости, подъезжала к стене тюрьмы на бесшумном самокате с наступлением темноты и работала до утра.
В тоннеле обнаружили целый арсенал инструментов: лопаты, кирку, топор, лебедку и многое другое. Женщина сама выносила землю и прятала рядом в заброшенном гараже.
Украинку задержали спустя три недели, но полиция не раскрывает детали.
Сын женщины отбывает длительный срок за убийства, уточняет портал «Это Запорожье».
Анна Лысенко