Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 августаМеждународный день светофора, первый победный салют и другие события, произошедшие в этот день в разные года
Фоторепортажи
1240 лет назад прошли похороны Владимира Высоцкого
8Празднование Курбан-байрама в Москве
18:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

Свадебное предложение в Англии обернулось пожаром

Предложение руки и сердца едва не завершилось трагедией в Шеффилде на севере Англии.

Источник: SOUTH YORKSHIRE FIRE & RESCUE

Как сообщила пожарная служба Южного Йоркшира, возгорание началось в понедельник, когда жених зажег сотни свечей и вышел на улицу за невестой.

Когда пара пришла в квартиру, та уже вовсю полыхала.

Пожарные порадовались, что несмотря на ущерб, никто не пострадал, а женщина всё равно сказала «да».

Жених приготовил вино и воздушные шары в дополнение к свечам, но всё было уничтожено огнем.

«Он зашел за угол забрать девушку на романтический вечер, а вернулся в горящую квартиру, куда уже мчали три расчета», — уточняет пожарная служба Южного Йоркшира.

Новость
Американец «поместил» себя в мультфильм, чтобы сделать предложение девушке

«Как бы мы ни любили романтику свечей, они бывают очень опасными», — резюмируют борцы с огнем.

Теперь пожарные желают жениху и невесте долгих лет совместной жизни и ждут приглашения на свадьбу.

В соцсетях жениха поддерживают, хотя и не доверяют его навыкам обращения с огнем.

«Бедняга всего-навсего хотел сделать что-то особенное», — пишет один из комментаторов.

«Не подпускайте его к оформлению свадьбы», — напутствует другой.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Взрыв в Бейруте: поиск пропавших, подсчет жертв и страх перед будущим
"Как я могу признать вину, когда ничего не помню". Начался процесс по де...
Лукашенко и Зеленский обсудили выдачу Украине бойцов ЧВК Вагнера
Эксперты оценили стоимость туров по России с учетом кешбэка
Последствия взрыва в Бейруте показали из космоса
В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер
Стерты с лица земли. Самые страшные взрывы в истории (фото)
Мужчина прорастил странные семена из Китая и удивился результату
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
«Чудо-фасолины» и другие новинки Samsung, которые удивляют Помимо трех новых смартфонов
Авто
Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП Артист заявил, что ничего не помнит
Кино
Сын Нагиева снимается в комедии про стендап: первые фото Корреспондент «Кино Mail.ru» побывал на съемочной площадке комедии «СтендОпер» и поговорил с исполнителями главных ролей о новом проекте и их героях
Новости партнеров
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Эмчеэсовец во главе. Кобзев доказал, что область может жить без пожаров
Великие ученые России создают средство от коронавируса
Россияне уже скоро получат вакцину от коронавируса
Дети
Родившаяся без матки женщина рассказала, как приняла себя Она узнала об этом диагнозе в 16 лет
Новости партнеров
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Паспорта у бойцов ЧВК, задержанных Лукашенко, российские, а деньги ...
Зеленский и Лукашенко переговорили о передаче Украине...
России пора пересматривать правила игры со своими союзниками
Новости партнеров
Россия приблизилась к созданию эффективной вакцины
Дача рядом с лесом. Как ее будут защищать от пожара
Появления вакцины в России осталось ждать недолго
Хорошие новости для россиян с детьми до 16 лет
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь