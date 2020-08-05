18:32 (мск), источник: BBC News Русская служба
Свадебное предложение в Англии обернулось пожаром
Предложение руки и сердца едва не завершилось трагедией в Шеффилде на севере Англии.
Как сообщила пожарная служба Южного Йоркшира, возгорание началось в понедельник, когда жених зажег сотни свечей и вышел на улицу за невестой.
Когда пара пришла в квартиру, та уже вовсю полыхала.
Пожарные порадовались, что несмотря на ущерб, никто не пострадал, а женщина всё равно сказала «да».
«Он зашел за угол забрать девушку на романтический вечер, а вернулся в горящую квартиру, куда уже мчали три расчета», — уточняет пожарная служба Южного Йоркшира.
«Как бы мы ни любили романтику свечей, они бывают очень опасными», — резюмируют борцы с огнем.
Теперь пожарные желают жениху и невесте долгих лет совместной жизни и ждут приглашения на свадьбу.
В соцсетях жениха поддерживают, хотя и не доверяют его навыкам обращения с огнем.
«Бедняга
«Не подпускайте его к оформлению свадьбы», — напутствует другой.