22:25 (мск), источник: RNS
Вирусолог высказался о риске второй волны пандемии
Вторая волна коронавируса может начаться в России осенью, в
«Вторая волна Sars-Cov-2 осенью, скорее всего, будет … Сезонность у него не так ярко выражена, как это предполагалось ранее. Многие эксперты, и я в том числе, были уверены, что летом на фоне жары ковид угомонится. Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в
Он добавил, что вирус со временем, согласно теории, начинает приспосабливаться к человеческой популяции, и ему «не выгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам».
По словам Альтштейна, существуют предположения, что во вторую волну коронавирус станет более массовым заболеванием, но количество тяжелых случаев снизится.
По данным оперативного штаба на 5 августа, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 5204 — до 866 627.
За весь период от коронавируса выздоровели 669 026 человек, зарегистрировано 14 490 смертей, связанных с коронавирусом.