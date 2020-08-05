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22:25 (мск), источник: RNS

Вирусолог высказался о риске второй волны пандемии

Вторая волна коронавируса может начаться в России осенью, в октябре-ноябре, заявил в интервью «Комсомольской правде» вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

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Источник: РИА "Новости"

«Вторая волна Sars-Cov-2 осенью, скорее всего, будет … Сезонность у него не так ярко выражена, как это предполагалось ранее. Многие эксперты, и я в том числе, были уверены, что летом на фоне жары ковид угомонится. Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову», — сказал Альтштейн.

Он добавил, что вирус со временем, согласно теории, начинает приспосабливаться к человеческой популяции, и ему «не выгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам».

По словам Альтштейна, существуют предположения, что во вторую волну коронавирус станет более массовым заболеванием, но количество тяжелых случаев снизится.

По данным оперативного штаба на 5 августа, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 5204 — до 866 627.

За весь период от коронавируса выздоровели 669 026 человек, зарегистрировано 14 490 смертей, связанных с коронавирусом.

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