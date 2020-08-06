Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 6 августаДень краха одной из крупнейших империй европейской истории, "Атака мертвецов", второй в истории человечества полет в космос и "мягкая посадка" марсохода Curiosity
Фоторепортажи
1240 лет назад прошли похороны Владимира Высоцкого
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
07:56 (мск), источник: Известия

Температуру 35,5 связали с повышенным риском смерти от COVID-19

Ученые Центра сердечно-сосудистых исследований, Медицинской школы Икана на горе Синай (Нью-Йорк) утверждают, что низкая (35,5°C и ниже) температура тела при первоначальном обращении за помощью при COVID-19 может послужить прогностическим фактором течения заболевания. По их данным, из этой группы пациентов умирают 44%.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:35 MSK, 06.08
Инфицировано866 627+5 204
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
23.075.08
Скончалось14 490+139
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
23.075.08
Выздоровело669 026+7 555
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
23.075.08
Инфицировано18 810 392+270 273
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
23.075.08
Скончалось707 666+7 019
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
23.075.08
Выздоровело11 356 275+221 540
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
23.075.08
Идёт загрузка
Источник: Известия

Температура выше 40 °C в момент развития болезни также свидетельствует о фатальном развитии инфекции. Уровень смертности в таких группах составляет 42%.

Российские эксперты по-разному охарактеризовали возможные причины низкой температуры при первоначальном обращении к врачу и корреляции этого фактора с фатальным развитием COVID-19.

«Одна из причин — это корреляция пониженной нормальной температуры тела с пожилым возрастом, — объяснил “Известиям” член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. — Общеизвестно, что даже нормальная температура тела у пожилых людей немного ниже, чем у более молодых. Другая возможная причина — слишком слабая реакция иммунной системы, в том числе очень слабая выработка интерлейкина-1, которая является одним из способов борьбы организма с инфекцией».

Повышенную температуру и возможный риск смерти Сергей Нетесов связывает с гиперреакцией организма на вирусную инфекцию с угрозой цитокинового шторма.
Читайте также
Вирусолог высказался о риске второй волны пандемии

Еще одной причиной может являться поражение центра химической терморегуляции, который расположен в заднем гипоталамусе, считает профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Галина Рева.

«С этим может быть связана как низкая температура, так и высокая, — считает она. — Центр химической терморегуляции расположен в заднем гипоталамусе. Передний контролирует теплоотдачу через реализацию дыхательного и сосудодвигательного центра. Повреждение высших центров регуляции организма важнее локальных повреждений. Так как нейроны гипоталамуса не имеют типичного гематоэнцефалического барьера, они очень чувствительны к ишемии и вирусным токсинам. Отсутствие регенерации и гибель нейронов связаны с неблагоприятным прогнозом».

Ученые согласны с тем, что температуру тела можно использовать в качестве легко оцениваемого прогностического показателя.

 Курортные доходы: отдых в России подорожал в пределах 25%
Тепловой пунктик: температура 35,5 предсказывает смерть от COVID-19
Госдеп США рассказал о «экосистеме российской пропаганды»
Вирусолог назвал сроки наступления второй волны COVID-19
Бизнес предупредил о риске резкого подорожания доставки товаров
Мужчина прорастил странные семена из Китая и удивился результату
Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына
В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении моста
Здоровье
Врач рассказал об опасности хождения босиком по дому И дал советы по выбору обуви.
Hi-Tech
Появился клон TikTok Теперь соцсеть тоже поддерживает создание коротких и иногда смешных вертикальных видео
Горячие темы на Авто
Что такое инфантилизм? 116
Что ж все-таки лучше? 102
Материальное 101
Как думаете? 84
Кино
Сын Нагиева снимается в комедии про стендап: первые фото Корреспондент «Кино Mail.ru» побывал на съемочной площадке комедии «СтендОпер» и поговорил с исполнителями главных ролей о новом проекте и их героях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Родившаяся без матки женщина рассказала, как приняла себя Она узнала об этом диагнозе в 16 лет
Новости партнеров
Зеленский и Лукашенко переговорили о передаче Украине...
Ляйсан Утяшева: «Лично я на 50 тысяч спокойно проживу»
Проукраинский эксперт доказал, что Киев причастен к катастрофе боин...
Паспорта у бойцов ЧВК, задержанных Лукашенко, российские, а деньги ...
Новости партнеров
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
Что с добровольцами? Новости о состоянии добровольцев, испытавших вакцину
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь