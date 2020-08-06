07:56 (мск), источник: Известия
Температуру 35,5 связали с повышенным риском смерти от COVID-19
Ученые Центра
Температура выше 40 °C в момент развития болезни также свидетельствует о фатальном развитии инфекции. Уровень смертности в таких группах составляет 42%.
«Одна из причин — это корреляция пониженной нормальной температуры тела с пожилым возрастом, — объяснил “Известиям”
Еще одной причиной может являться поражение центра химической терморегуляции, который расположен в заднем гипоталамусе, считает профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Галина Рева.
«С этим может быть связана как низкая температура, так и высокая, — считает она. — Центр химической терморегуляции расположен в заднем гипоталамусе. Передний контролирует теплоотдачу через реализацию дыхательного и сосудодвигательного центра. Повреждение высших центров регуляции организма важнее локальных повреждений. Так как нейроны гипоталамуса не имеют типичного гематоэнцефалического барьера, они очень чувствительны к ишемии и вирусным токсинам. Отсутствие регенерации и гибель нейронов связаны с неблагоприятным прогнозом».
Ученые согласны с тем, что температуру тела можно использовать в качестве легко оцениваемого прогностического показателя.