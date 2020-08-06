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10:30 (мск), источник: РИА Новости

В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах

АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Минздрав Турции не фиксирует роста новых случаев коронавируса в курортных регионах страны, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Коронавирус COVID-19
10:55 (мск)Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 870 тысяч
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 06.08
Инфицировано871 894+5 267
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Инфицировано18 814 788+274 669
23.07
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Скончалось707 761+7 114
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Источник: РИА Новости

Ранее о вспышке COVID-19 на турецких курортах сообщили российские СМИ, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, который заявил о росте новых случаев коронавируса по стране в целом. Как сообщил Коджа во вторник, число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 1083, умерли 18 больных.

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Днем ранее он информировал о выявлении за сутки 995 случаев коронавируса и 19 скончавшихся пациентах.

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«Никакой вспышки коронавируса в курортных зонах не наблюдается, там нет проблем. Мы фиксируем рост числа заболевших в крупных городах — Анкаре, Стамбуле, Конье, Диярбакыре, Газиантепе», — сказал собеседник агентства.

Он привел статистику по Средиземноморскому региону Турции, куда входит провинция Анталья, согласно которой в нем за последнюю неделю число новых случаев коронавируса уменьшилось с 70 до 59.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.

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