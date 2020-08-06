«Ведомости»: Роструд планирует создать умную систему трудоустройства

«Работа в России» была создана в 2009 году. На 5 августа 2020 года на портале представлено 2,97 млн резюме и 459 400 вакансий на 1,42 млн рабочих мест. В условиях пандемии коронавируса COVID-19 трафик портала вырос. Для взаимодействия с сервисом необходима регистрация на портале госуслуг.
По информации издания, Роструд предлагает включить разработку сервиса в паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект». Соответствующие предложения уже направлены в Минкомсвязь.
По мнению опрошенных газетой экспертов, для корректной работы рекомендательного сервиса необходим очень большой объем данных о пользовательском поведении и результатах поисковой выдачи. Роструд прежде не занимался мониторингом трудоустройства с помощью «Работы в России».
По данным Росстата, в условиях пандемии общее число фактических безработных в России выросло до 4 млн 513 тыс. человек. Впервые с марта 2012 года уровень безработицы превысил 6%. По оценке основателя сервиса Superjob.ru, число потерявших работу в России может достигать 10 млн. В начале июля Минтруд сообщил о замедлении роста безработицы.