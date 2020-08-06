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09:00 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ведомости»: Роструд планирует создать умную систему трудоустройства

На основе общероссийской базы вакансий «Работа в России» Роструд разработает умный рекомендательный сервис с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект документа. Сервис будет предлагать соискателям подходящие вакансии, а работодателям — подходящих кандидатов. В 2021 году на создание сервиса планируется потратить 147,5 млн руб.

Источник: Агентство «Москва»

«Работа в России» была создана в 2009 году. На 5 августа 2020 года на портале представлено 2,97 млн резюме и 459 400 вакансий на 1,42 млн рабочих мест. В условиях пандемии коронавируса COVID-19 трафик портала вырос. Для взаимодействия с сервисом необходима регистрация на портале госуслуг.

По информации издания, Роструд предлагает включить разработку сервиса в паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект». Соответствующие предложения уже направлены в Минкомсвязь.

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По мнению опрошенных газетой экспертов, для корректной работы рекомендательного сервиса необходим очень большой объем данных о пользовательском поведении и результатах поисковой выдачи. Роструд прежде не занимался мониторингом трудоустройства с помощью «Работы в России».

По данным Росстата, в условиях пандемии общее число фактических безработных в России выросло до 4 млн 513 тыс. человек. Впервые с марта 2012 года уровень безработицы превысил 6%. По оценке основателя сервиса Superjob.ru, число потерявших работу в России может достигать 10 млн. В начале июля Минтруд сообщил о замедлении роста безработицы.

Во время загрузки произошла ошибка.
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