11:14 (мск), источник: Известия
Не так страшен клоп: каким образом опасные насекомые проникают в Россию
В стране отмечают всё большее распространение нехарактерных для России насекомых.
В Роспотребнадзоре сообщили, что на территории ряда городов России замечены тропические виды постельных клопов. Вероятно, в страну их привезли из жарких стран туристы, и насекомые прижились. Ничего неожиданного в этом нет — в стране регулярно появляются «мигранты», некоторые из которых даже могут представлять опасность, например переносить лихорадку денге и чикунгунья. «Известия» разбирались в проблеме.
По данным Роспотребнадзора, в ряде городов замечены тропические постельные клопы — это новый вид для европейской части страны, раньше россияне имели дело только с обычными постельными клопами. С каждым годом численность их тропических собратьев в России увеличивается. Впрочем, отличить их друг от друга могут только специалисты.
В ведомстве отмечают, что клопы могут жить и во вполне благополучных помещениях с надлежащим санитарным состоянием.
Вероятнее всего, насекомое попало в Россию с туристами. Их заносят в квартиры с вещами, одеждой, мебелью и переносят клопов из помещения в помещение, из дома в дом, из города в город. Встречаются насекомые даже в пятизвездочных гостиницах. Роспотребнадзор в связи с этим рекомендует при заселении в номер внимательно осмотреть постель, не стесняясь персонала. Чемоданы и вещи рекомендуется держать в ванной или душевой, так как по скользким поверхностям клопам значительно труднее проникнуть в вещи.
Переползать из квартиры в квартиру они могут по каналам вентиляции, по наружным стенам домов в теплое время года и даже через электророзетки. Подцепить его можно в транспорте и в других местах скопления людей. У тропических клопов есть одна особенность, нехарактерная для местных разновидностей: они могут нападать на человека и днем.
«Их заметили еще в 2014 году — тогда в
После этого начали массово выявлять их в Москве, нашли в Саратове, Смоленске,
Гусь-Хрустальноми в некоторых других городах европейской части России. Сейчас хотим составить карту их распределения.
Впрочем, по словам Рославцевой, тропические клопы не представляют никакой новой опасности — в них найдены те же самые патогены, что и у обычных видов. Меры борьбы с ними тоже аналогичные: как пояснили в
При этом предотвращать появление опасных видов насекомых сложно: непонятно, кто и откуда их привезет. Завезти тех же клопов могли и туристы, и самолеты, и морской транспорт. По словам Рославцевой, «должен работать карантин. Он
С Рославцевой согласен и ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анатолий Захаров. Он убежден, что в советские времена эпидемиологическая служба и служба карантина работали лучше и эффективнее ограничивали количество проникающих на нашу территорию насекомых.
В смутное время [систему карантина] разрушили и до сих пор не восстановили. Это означает, что
какой-тозащиты от внешних вселений практически нет.
Он подчеркивает, что с развитием туризма ситуация усугубилась.
С этим мнением не вполне согласен доцент кафедры сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства РГАУ — МСХА имени Тимирязева Юрий Гниненко. Он указывает на то, что эффективность карантинных служб не снизилась, зато выросла интенсивность поездок. «Раньше не было глобализации, — подчеркивает Гниненко. — А сейчас люди ездят, кто куда хочет, везут неизвестно что. Каждый человек хочет привезти с собой цветочек, фруктик, думая, что это такое миленькое безобидное дело. А там, оказывается, в этом фруктике, полно насекомых, которые разлетятся и всё съедят у нас».
Карантинная служба функционирует, грузы все осматривают, но к каждому человеку в чемодан не залезешь.
Впрочем, все опрошенные специалисты подчеркивают — проблемы контроля за насекомыми существуют не только в России. Например, в
В США за распространением насекомых, переносящих опасные заболевания, следят Центры по контролю и профилактике заболеваний. Однако недавнее исследование компании Kaiser health news (KHN) и The Associated Press показало, что в этом году у американских эпидемиологов возникли проблемы: на отслеживание инфекций, которые переносятся насекомыми, не осталось времени
Примечательно в данном контексте, что у ВОЗ даже существует проект «Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекций на 2017−2030 годы». В докладе по проекту говорится, что во многих странах до сих пор отмечается риск трансмиссивных заболеваний
Всемирная организация здравоохранения призывает в том числе искать новые финансовые решения для борьбы с заболеваниями, которые переносятся насекомыми: например, вводить налоги на туризм, которые бы покрывали часть расходов.
Нельзя при этом сказать, что проблема миграции насекомых надуманная. Специалисты рассказывают, например, о нехарактерных для России видах комаров, которые пересекли границу и остались жить на черноморском побережье Кавказа. «Началось это всё с 2001 года, когда там вновь появился желтолихорадочный комар, переносчик желтой лихорадки, лихорадки денге, лихорадки чикунгунья и других. В начале ХХ века эти комары были в Грузии и в России, но потом начались массовые обработки против малярийных комаров, и их распространение хорошо задержали и не фиксировали», — рассказывает Рославцева.
По ее словам, вскоре был выявлен еще один, новый для России и более опасный вид, который до этого не встречался ни в одной из республик СССР и даже на турецком побережье Черного моря — aedes albopictus, которого обычно называют «комар-тигр».
Он очень агрессивный. Сейчас он заселил всю территорию черноморского побережья Кавказа: Абхазию, все курорты большого Сочи, Новороссийск, уже ушел в Анапу и даже в Майкоп. В 2019 году их заметили в Краснодаре.
«Ожидается, что при такой теплой погоде они будут расселяться по югу России очень интенсивно и могут появиться на Каспийском побережье».
По ее словам, в НИИ дезинфектологии против комаров специально разработано аэрозольное средство, которое уже применяется в России: салоны самолетов обрабатываются им при посадке из мест, где эти комары есть. При этом специалисты указывают на то, что негативную роль в распространении комаров играет и глобальное потепление — виды, которые жили в более южных регионах, «поднимаются» к северу, вселяются и осваивают новые территории.
Проблему отмечали и на официальном уровне, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркивала, что российские ученые и врачи отслеживают ситуацию с численностью состава комаров на всем черноморском побережье. Отдельно отмечалось, что угрозы для населения нет, поскольку Краснодарский край не является эндемичной территорией по лихорадкам, а все случаи заболевания — не местные, а ввозные. По данным надзорного ведомства, встретить желтолихорадочного комара всё еще довольно сложно, а найденные особи не были переносчиками опасных вирусов. Позднее управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило о том, что на Кубани ежегодно регистрируются случаи другого заболевания, которое переносят комары — лихорадки Западного Нила (ЛЗН).
Впрочем, эксперты призывают обращать внимание не только на комаров. Нехарактерные насекомые, по их данным, появляются в России регулярно и оказывают влияние не только на людей, но и на состояние экологии. «Сравнительно недавно с Дальнего Востока зашла к нам ясеневая изумрудная узкотелая златка и уничтожила нам ясень. Пришел вредитель липы — липовый минер», — рассказывает энтомолог Юрий Гниненко. Он уточняет, что сейчас много инвайдеров, которые приходят из других мест и преподносят массу сюрпризов. «Там, где они раньше жили, они не приносят такого вреда, потому что у них много естественных врагов. А у нас их никто не ест, врагов нет, они и размножаются», — заключает специалист.