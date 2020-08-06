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10:37 (мск), источник: Life.ru

Почти треть россиян задумалась о выходе на пенсию раньше срока

Почти половина опрошенных призналась, что ничего не делает для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь после завершения карьеры.

Источник: РИА "Новости"

Чуть менее трети опрошенных россиян (31%) признались, что хотели выйти на пенсию до того, как им исполнится 55 лет. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

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При этом женщины чаще мужчин мечтают завершить карьеру до 55 лет — 39% и 23% соответственно. Лишь 17% респонденток хотели бы уйти на пенсию после 65 лет, среди представителей сильного пола таких оказалось 28%.

— Каждый пятый участник опроса настроен закончить активную работу в возрасте 60−65 лет (22% мужчин и 17% женщин). 27% россиян (вне зависимости от пола) хотели бы уйти на пенсию в возрасте 55−60 лет, — говорится в исследовании.

Почти половина (49%) опрошенных признались, что ничего не делают для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии или закончить карьеру пораньше. Ещё 26% собираются принять меры в будущем, однако сейчас также ничего не делают.

Ранее опрос показал, что больше всего раздражает россиян в коллегах по работе. Оказалось, что это лицемерие и интриганство.

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