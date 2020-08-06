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16:35 (мск), источник: Российская газета

«Атака мертвецов»: 105 лет назад русские солдаты отстояли Осовец

«Атака мертвецов» во время обороны крепости Осовец 6 августа 1915 года — одна из наиболее впечатляющих страниц отечественной истории. Несмотря на многочисленный перевес, немцы не смогли справиться с погибающими после химической атаки русскими солдатами.

Первая мировая война стала полигоном для применения многочисленных отравляющих веществ. Начала их использовать Германия: широкую известность получила химическая атака на Западном фронте в районе города Ипр. Восточный фронт не стал исключением. Первая газобалонная атака против русской армии была проведена немцами 31 мая 1915 года.

Формально химическое оружие было запрещено к использованию, поэтому армии союзников оказались не готовы к защите от отравляющих веществ.

Противогаз Зелинского-Кумманта еще не получил широкого внедрения. Поэтому русские солдаты спасались чем могли. Чаще всего это были просто тряпки, пропитанные водой.
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Именно поэтому немецкая атака из 30 газобаллонных батарей в сочетании с обстрелом крепости снарядами с хлорпикрином утром 6 августа 1915 года оказалась для защитников Осовца сокрушающей. В то же время Генштаб отдал приказ продержаться двое суток.

Крепость имела в тот момент важное стратегическое значение, обойти ее было невозможно. Немецкая армия предприняла не одну попытку штурма, но все они заканчивались ничем. В июле 1915 года началась установка газовых батарей из нескольких тысяч баллонов с хлором. Темно-зеленое облако, выпущенное на рассвете, на глазах уничтожило всю растительность. Позже исследователи писали, что газ проник на 20 километров вглубь, сохраняя свое поражающее действие на высоте до 12 метров. Шансов уберечься у оборонявшихся не было.

Из строя разом выбыло более 1600 человек, тяжелые отравления получили все без исключения.
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За газовой атакой последовала артиллерийская, с применением отравляющих снарядов. После этого на штурм крепости выдвинулась немецкая пехота — порядка 7000 солдат. Они рассчитывали взять обезлюдевшую крепость без малейшего сопротивления.

Комендант Осовца генерал-лейтенант Николай Бржозовский отдал приказ начинать контратаку. Возглавил ее подпоручик Владимир Котлинский, командир 13-й роты Землянского полка, где уцелело несколько десятков солдат. К ней подключились остатки 8, 12 и 14 рот. Сколько человек принимало участие в контратаке? Источники приводят разные цифры, в живых осталось не больше сотни солдат.

Когда немцы увидели контратакующих, ужас от этого зрелища превысил их силы.

Русские выглядели как восставшие из могил мертвецы. Обмотанные тряпками лица, изувеченные ожогами тела, содрогающиеся от жуткого кашля, при котором буквально вылетали куски плоти и кровь.

Контратака не встретила сопротивления: немецкая пехота в панике ринулась назад, подгоняемая остатками русской артиллерии. Подпоручик Котлинский, изо всех сил пытавшийся воодушевить своих солдат и достойно встретить немцев, был смертельно ранен. Штурм был отбит еще до полудня.

Дальнейшая оборона Осовца не имела смысла для русской армии, фронт уходил на восток, поэтому Генштаб отдал приказ эвакуировать остатки гарнизона. Оставшиеся укрепления взорвали. Крепость была оставлена в конце августа, затем на ее руины пришли немцы.

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