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14:53 (мск), источник: Forbes

Ученые описали «идеальную стратегию» борьбы с COVID-19

Ученые изучили, как разные страны справлялись с пандемией, чтобы выявить наиболее успешную стратегию. Идеальная реакция властей, по их мнению, должна сочетать меры, принятые в Новой Зеландии, Дании и Уганде.

Новая Зеландия | Источник: AP 2020

Изучение методов борьбы с пандемией в разных странах показало, что идеальным ответом на распространение коронавируса стало бы сочетание политики тестирования в Новой Зеландии, подхода к открытию школ в Дании и информационную стратегию Уганды. К такому выводу пришли бывший советник британского экс-премьера Тони Блэра Майкл Барбер и экс-советник бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака Идрис Джал, пишет Bloomberg.

Дания | Источник: AP 2020

В числе успешных стратегий эксперты, в частности, назвали масштабное тестирование, проведенное в Новой Зеландии.

Кроме того, исследователи выделили Южную Корею, где специалисты используют данные с камер наблюдения и транзакций по кредитным картам, чтобы отследить перемещения зараженных.

Ученые также высоко оценили то, как власти Уганды информировали население: они запустили радиопередачи, чтобы донести сведения до жителей районов с плохим доступом к интернету. Также эксперты отметили решение датских властей, которые первыми в Европе успешно открыли школы после карантина.

Уганда | Источник: AP 2020

Эксперты также пришли к выводу, что в условиях пандемии координация между разными странами была плохой, особенно в сравнении с периодом мирового финансового кризиса 2008 года. Тогда лидеры разных стран помогли организовать общий ответ на кризис, отмечает агентство.

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Без масок и карантина

«Впервые в истории каждому правительству на планете было дано одно и то же домашнее задание в одно и то же время», — отметил Барбер. По его мнению, это должно было стать «прекрасной возможностью для глобального обучения», но к удивлению ученого этого не произошло. По словам Барбера, правительствам разных стран все же стоит решить эту задачу, поскольку сейчас мир готовится уже к новым проблемам, связанным с распределением вакцин и экономической помощи.

Барбер подчеркнул, что не каждое успешное решение сработает в другой стране. Например, южнокорейская программа отслеживания контактов недопустима для некоторых западных стран. Впрочем, можно пойти по пути Австралии, которая приняла законы о конфиденциальности, чтобы убедить людей, что их данные не будут использовать в иных целях, отметил исследователь.

Кроме того, ученые пытались оценить, насколько сильно пострадала каждая из стран и насколько хорошо ей удается восстановиться после пандемии. Лидерами по показателям выздоровления 5 августа стали Таиланд и Южная Корея, а в самом низу рейтинга оказались Гондурас и Багамы. При этом Великобритания заняла 28 место из 184, а США оказались на 131 строчке.

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