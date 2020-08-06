Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

«После четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России. 7 августа из Москвы выезжает пассажирский поезд Москва — Сухум, который прибывает на сухумский железнодорожный вокзал 9 августа», — сказал господин Вартагава ТАСС.
7 августа отправится пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Сухум, он также должен прибыть 9 августа. «В отличие от московского, петербургский поезд не будет ходить ежедневно. Также мы ожидаем прибытия поезда из Самары 17 августа», — рассказал заместитель гендиректора АЖД Игорь Маргания.
В Абхазии было выявлено 109 случаев заражения коронавирусом. Умерли три человека, 37 человек выздоровели. Россия открыла границу с Абхазией 1 августа. По оценкам российской таможни, за сутки из России в Абхазию границу пересекли 5 тыс., из Абхазии в Россию — более 2,5 тыс. человек. Медики опасаются, что из-за открытия границы с Россией может вырасти заболеваемость COVID-19.