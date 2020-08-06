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14:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава. Движение было прекращено из-за пандемии коронавируса.

Источник: Агентство «Москва»

«После четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России. 7 августа из Москвы выезжает пассажирский поезд Москва — Сухум, который прибывает на сухумский железнодорожный вокзал 9 августа», — сказал господин Вартагава ТАСС.

7 августа отправится пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Сухум, он также должен прибыть 9 августа. «В отличие от московского, петербургский поезд не будет ходить ежедневно. Также мы ожидаем прибытия поезда из Самары 17 августа», — рассказал заместитель гендиректора АЖД Игорь Маргания.

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