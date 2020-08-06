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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В подмосковной многоэтажке поселился огромный удав (видео)

Он сбежал от хозяйки и теперь держит в страхе весь дом.

Необычный инцидент произошел в конце июля в Подмосковье. Жительница ЖК «Западное Кунцево» рано утром обнаружила в своей квартире гигантского 1,5-метрового удава. Объявление о его пропаже накануне появилось в подъезде. Оказалось, что удав по имени Анатолий каким-то образом сбежал от своей 18-летней хозяйки и отправился путешествовать по соседним квартирам.

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Пока жительница дома, обнаружившая незваного гостя, ждала спасателей, тот благополучно скрылся. Теперь жильцы многоэтажки не могут спокойно спать, опасаясь внезапно встретить удава у себя.

По словам местных жителей, они опасаются гулять во дворе, прислушиваются к шорохам и на всякий случай закрывают окна. Пока обнаружить удава так и не удалось.

Екатерина Гура

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