15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В подмосковной многоэтажке поселился огромный удав (видео)
Он сбежал от хозяйки и теперь держит в страхе весь дом.
Необычный инцидент произошел в конце июля в Подмосковье. Жительница ЖК «Западное Кунцево» рано утром обнаружила в своей квартире гигантского 1,5-метрового удава. Объявление о его пропаже накануне появилось в подъезде. Оказалось, что удав по имени Анатолий
Пока жительница дома, обнаружившая незваного гостя, ждала спасателей, тот благополучно скрылся. Теперь жильцы многоэтажки не могут спокойно спать, опасаясь внезапно встретить удава у себя.
По словам местных жителей, они опасаются гулять во дворе, прислушиваются к шорохам и на всякий случай закрывают окна. Пока обнаружить удава так и не удалось.
Екатерина Гура