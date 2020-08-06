16:04 (мск), источник: Газета.Ру
Медики раскритиковали исследование о связи температуры и смертности от COVID-19
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Ученые Медицинской школы Икана медцентра
Исследователи изучили температурные показатели более четырех тысяч пациентов. В результате они пришли к выводу, что кардинально низкие значения при первом обращении — ниже +35,5°C — а также особо высокие в момент развития заболевания — выше +40°C — могут говорить о вероятном смертельном исходе.
По их данным, люди из выборки с такой низкой температурой умирали в 44% случаев. При температуре выше +40°C уровень смертности составил 42%.
«У большинства госпитализированных пациентов с COVID-19 есть один общий симптом — лихорадка. Степень повышения температуры может отражать тяжесть воспаления. Однако в настоящее время нет публикаций об исследованиях, рассматривающих температуру тела как возможный прогностический маркер. Мы попытались выяснить, может ли мониторинг температуры тела у пациентов с положительным тестом на COVID-19 дать полезную информацию для оценки предполагаемого уровня смертности», — говорится в статье ученых.
«Таким образом, низкая температура тела при первом обращении к врачу может служить маркером неблагоприятного прогноза. Вместе с тем максимальная температура тела также значимым образом связана с уровнем смертности. На каждые 0,5 градусов увеличения температуры приходится значимый прирост смертности», — заключили американские исследователи.
Как уточнила «Газете.Ru» врач
«Авторы исследования сами признают его не совсем точным, так как неизвестно, каким методом измерялась температура. Аксиллярная (в подмышечной впадине — “Газета.Ru”) может на целый градус в меньшую сторону отличаться от базальной (во рту или ректально — “Газета.Ru”). Более точной является именно базальная температура. Также не учитывалось время измерения температуры и сопутствующий прием препаратов, возраст пациентов, не отслеживалась температура пациентов с более легким течением заболевания», — заключила врач.
Вирусолог и президент НМИЦ ДГОИ им. Рогачева также не согласился с выводами американских коллег. «Это фейк. Как они могут связывать то, что температура тела хоть
«Что касается пониженной температуры, то скорее всего статистика касается пожилых пациентов — у них в связи с возрастом и изменением артериального давления может быть пониженная температура. Более того, стоит отметить, что такую реакцию может давать ослабленный организм. Иммунная система не отвечает на поражение вирусом, вследствие чего проявляется такая слабость», — отметила медик.
«Касаемо слишком высокой температуры, то это противоположная ситуация, организм слишком активно реагирует на внедрение инфекции. Такое состояние может вызвать такое проявление как цитокиновый шторм или нарушение работы отдела мозга, отвечающего за терморегуляцию в теле человека», — уточнила Фролова.
Как поясняла «Газете.Ru» главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева, цитокиновый шторм — это «чрезмерная реакция» иммунной системы на вирус.
«Она иногда бывает опаснее, чем сам вирус. Цитокиновый шторм приводит к развитию сильных воспалительных процессов с поражением как легких, так и печени с почками. Это генерализованное поражение», — подчеркнула врач.
«Такой способ взаимодействия иммунной системы с новом возбудителем реализуется в виде неконтролируемой воспалительной реакции. Эта гиперреакция иммунной системы вызывает истощение работы иммунитета. В результате возникает вторичная реакция — иммунная недостаточность, которая может облегчить присоединение бактериальной инфекции», — сообщал «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ Иван Коновалов.