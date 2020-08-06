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16:59 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его заразили коронавирусом намеренно.

Коронавирус COVID-19
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Источник: Reuters

«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», — сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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«Все стрелы ядовитые, ковидные, направлены против Лукашенко»

Слова президента привела главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью.

28 июля президент Белорусии заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание «на ногах». «Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал он.

При этом президент порадовался, что ему удалось переболеть без соответствующих симптомов. «Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус», — отметил Лукашенко.

Когда именно президент был носителем COVID-19, не уточняется.

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом: удалось попасть в когорту бессимптомных
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17:25 (мск)© Ньюстюб
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