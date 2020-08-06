16:59 (мск), источник: Интерфакс
Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его заразили коронавирусом намеренно.
«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», — сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Слова президента привела главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью.
28 июля президент Белорусии заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание «на ногах». «Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал он.
При этом президент порадовался, что ему удалось переболеть без соответствующих симптомов. «Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус», — отметил Лукашенко.
Когда именно президент был носителем COVID-19, не уточняется.