В Португалии археологи нашли «деревянный Стоунхендж»

Португальские археологи во время раскопок на территории древнего комплекса Пердигос обнаружили останки огромного сооружения из дерева, которое уже прозвали «деревянным Стоунхенджем» или «Вудхенджем».
К сожалению, до наших дней уцелел лишь фундамент диаметром 20 метров, расположенный в центре комплекса, а потому увидеть монументальное сооружение можно будет лишь в реконструкции, сообщает The Portugal News.
По версии ученых, деревянный Стоунхендж представлял из себя деревянное ритуальное сооружение со входом, ориентированным на летнее солнцестояние. Эта структура очень напоминает британский Стоунхендж и другие подобные конструкции, расположенные в Центральной Европе и на Британских островах.
Кстати, считается, что сам комплекс Пердигос являлся важным объектом в доисторических Пиренеях в период между 3400 годами и 2000 годами до нашей эры.