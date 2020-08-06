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18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Португалии археологи нашли «деревянный Стоунхендж»

Сооружение располагается на территории комплекса Пердигос.

Португальские археологи во время раскопок на территории древнего комплекса Пердигос обнаружили останки огромного сооружения из дерева, которое уже прозвали «деревянным Стоунхенджем» или «Вудхенджем».

К сожалению, до наших дней уцелел лишь фундамент диаметром 20 метров, расположенный в центре комплекса, а потому увидеть монументальное сооружение можно будет лишь в реконструкции, сообщает The Portugal News.

По версии ученых, деревянный Стоунхендж представлял из себя деревянное ритуальное сооружение со входом, ориентированным на летнее солнцестояние. Эта структура очень напоминает британский Стоунхендж и другие подобные конструкции, расположенные в Центральной Европе и на Британских островах.

Кстати, считается, что сам комплекс Пердигос являлся важным объектом в доисторических Пиренеях в период между 3400 годами и 2000 годами до нашей эры.

Екатерина Гура

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