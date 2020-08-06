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22:19 (мск), источник: ТАСС

ФМБА России запатентовало отечественный препарат от коронавируса

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции, способный предотвратить или смягчить цитокиновый шторм. Об этом сообщается в четверг на сайте агентства.

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Источник: Reuters

«В Роспатенте отмечают, что “Лейтрагин” — сугубо отечественный препарат. Он сам, как и все компоненты, может быть полностью произведен в России. После завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России сможет наладить массовое производство созданного ими препарата, чтобы врачи с его помощью справлялись с осложнениями, развивающимися у больных с коронавирусной инфекцией и приводящими к летальным исходам», — говорится в сообщении.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, речь идет о предотвращении или смягчении так называемого цитокинового шторма (потенциально летальная и неконтролируемая реакция иммунной системы, вызывающая разрушение тканей очага воспаления с распространением на весь организм).

Отмечается, что Роспатент уже принял решение о выдаче патента, сейчас идет оформление документа.

Как пояснили в ФМБА, общее название исходного препарата — «Даларгин». Он использовался для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Ученые Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России использовали его для создания новой лекарственной формы против коронавируса. Свою разработку они назвали «Лейтрагин». Как показали исследования, наиболее эффективный способ его применения — ингаляция.

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