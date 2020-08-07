01:35 (мск), источник: Известия
Содержащийся в красном вине антиоксидант смягчит течение COVID-19
Большая концентрация особого фермента ACE2 потенциально может снижать тяжесть острого респираторного
Содержится этот антиоксидант в красном и белом вине, арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре винограда, черники, клюквы.
«С одной стороны, увеличение количества ACE2 приводит к росту вероятности проникновения вируса в клетку, — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин. — С другой стороны, когда данный фермент не работает, это приводит к увеличению количества пептида под названием AngII, который может усиливать воспалительную реакцию. В частности, он сужает сосуды и повреждает эндотелий. Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияет на течение COVID-19».
Кроме того, ресвератрол проявляет подавляющее действие в отношении клеток иммунной системы. Если учесть, что острый респираторный