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01:35 (мск), источник: Известия

Содержащийся в красном вине антиоксидант смягчит течение COVID-19

Большая концентрация особого фермента ACE2 потенциально может снижать тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома, который зачастую сопровождает COVID-19, показали исследования. Ученые из Университета Лаваля (Канада) сделали вывод, что антиоксидант ресвератрол увеличивает концентрацию этого фермента в организме.

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Источник: Reuters

Содержится этот антиоксидант в красном и белом вине, арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре винограда, черники, клюквы.

«С одной стороны, увеличение количества ACE2 приводит к росту вероятности проникновения вируса в клетку, — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин. — С другой стороны, когда данный фермент не работает, это приводит к увеличению количества пептида под названием AngII, который может усиливать воспалительную реакцию. В частности, он сужает сосуды и повреждает эндотелий. Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияет на течение COVID-19».

Кроме того, ресвератрол проявляет подавляющее действие в отношении клеток иммунной системы. Если учесть, что острый респираторный дистресс-синдром вызван чрезмерной активностью иммунной системы, вполне вероятно, что ресвератрол оказывает положительный эффект именно в случае развития этого осложнения.

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