12:47 (мск), источник: Аргументы и факты
376 кило картошки или 111 литров пива. На что хватит пенсии в Белоруссии
Мы продолжаем рассказывать о том, сколько товаров и услуг можно купить на одну пенсию в разных странах. В этот раз очередь Белоруссии.
Как обычно, начнем с хлеба. Батон весом 500 граммов в Минске стоит около 1,45 белорусского рубля (43,08 российского рубля). Одной пенсии хватит на 324,5 батона или на 162,2 килограмма белого.
Одной из важнейших отраслей белорусской экономики является сельское хозяйство. В этой сфере занято под 10% населения, на нее же приходится 6,4% ВВП страны. А белорусские молочные продукты знамениты далеко за пределами республики.
Посмотрим, сколько молока может позволить себе пенсионер. Литр стоит 1,8 белорусского рубля (53,48 российского рубля). На ежемесячную выплату выходит 261 литр.
Белорусские молочники производят под 400 наименований сыра: от традиционных типа «пошехонского» до сыров с трюфелями, маскарпоне и низкожирного «фитнес-чиза».
Килограмм местного сыра в Минске стоит 14,5 белорусского рубля (430,79 российского рубля). Если бы среднестатистический пенсионер хотел потратить ежемесячную выплату на сыр, он смог бы купить 32,4 килограмма.
Килограмм куриного филе в минских магазинах и на рынках продают за 8,69 белорусского рубля (258,17 российского рубля). Делим среднюю пенсию в 470,6 рубля на эту сумму и получаем 54,1 килограмма курицы.
А вот говядина почти вдвое дороже курятины: 16,04 белорусского рубля (476,54 российского рубля) за кило вырезки. Одной пенсии хватит на 29,3 килограмма.
Сложно представить Белоруссию без картофеля: многие блюда национальной кухни готовятся именно из этого корнеплода, драники, например, или шарики с мясом — пызы.
На среднюю пенсию можно купить 376,48 кило.
Для вкуса в те же драники добавляют лук, а еще без этого овоща невозможно представить шкварки — обжаренные с салом кусочки свинины и, конечно, смешанные с картошкой.
За килограмм лука минские продавцы просят 1,48 белорусского рубля (43,97 российского рубля). Пенсии хватит почти на 318 кило лука.
А вот помидоры в разы дороже картофеля и лука: килограмм стоит 4,85 белорусского рубля (144,09 российского рубля). Делим размер ежемесячной пенсии на этот ценник и получаем 97 кило.
Переходим к фруктам. Яблоки в Минске продаются в среднем по 3,16 белорусского рубля (93,88 российского рубля) за килограмм. На среднюю пенсию получается почти 149 кило.
Почти столько же, сколько яблоки, стоят бананы: 3,14 белорусского рубля (93,29 российского рубля). Одной пенсии хватит на 149,8 кило.
Апельсины на рубль с лишним дороже: 4,18 (124,19 российского рубля). Делим на эту цифру среднюю пенсию, получаем 112,5 кило цитрусовых.
Полулитровая бутылка пива местного производства обойдется в 2,12 белорусского рубля (62,98 российского рубля). В пересчете на пенсию выходит почти 222 бутылки, или 111 литров пенного.
Бутылка вина среднего класса в десять раз дороже бутылки пива: 20 белорусских рублей (594,19 российского рубля).
3,63 белорусского рубля (107,85 российского рубля) — такова цена пачки сигарет популярной американской марки. Если бы наш среднестатистический белорусский пенсионер был заядлым курильщиком, его пенсии хватило бы на 129 пачек и на пару зажигалок.
В Белоруссии добывают нефть: в республике 83 месторождения, из которых 60 находятся в разработке. Но собственного черного золота не хватает, и Минску приходится импортировать нефть из России.
Литр бензина здесь стоит 1,82 рубля (54,07 российского рубля). Средней месячной пенсии хватит на 258,5 литра горючего.
В Минске месячный счет за «коммуналку» составляет 125,93 белорусского рубля (3741,3 российского рубля) за квартиру площадью 85 квадратных метров. Сумма включает плату за отопление, водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора.
Одной пенсии хватило бы на три с лишним месяца оплаты коммуналки.
Если бы среднестатистический пенсионер захотел потратить ежемесячное пособие на фитнес, денег хватило бы на полгода занятий: месячный абонемент в минском спортивном центре стоит 77,38 белорусского рубля (2298,91 российского рубля).
*При подготовке материала использовались сведения