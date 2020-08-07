Вредный труд. Какие условия работы считаются опасными для здоровья?

Условия труда — важный пункт при устройстве на работу. Естественно, многим нравится, когда условия максимально комфортны, например работа в офисе, которую нередко называют перекладыванием бумажек.
Однако и такие варианты, которые называют вредными и опасными, никто не исключает. И работа в этих сферах очень важна, так как чаще всего связана с объектами жизнеобеспечения или с доходами страны. При этом люди должны четко понимать, на какие условия они подписываются и что подразумевается под вредными и опасными условиями труда.
Классификация труда
Определение условий труда четко прописано в законодательстве.
Так, например, есть специальный Федеральный закон «О специальной оценке условий труда», в котором указаны нюансы разных видов работ.
В статье 14 к опасным и вредным условиям относят те виды деятельности, которые выше 3 класса. Итак, 3 класс — это вредные условия труда, при которых воздействие вредных или опасных производственных факторов превышают уровни, которые прописаны в нормативах.
Так, могут встречаться подклассы, при которых состояние работника может быть нарушено, но в дальнейшем восстанавливается при времени, занимающем чуть более рабочего дня или смены, но при этом сохраняется риск ухудшения здоровья. Есть вредные производства, на которых у работника могут развиваться начальные формы профессиональных заболеваний, а также патологий легкой степени тяжести, которая не подразумевает потерю трудоспособности. Такие проблемы обычно возникают после длительного воздействия рабочих факторов — 15 и больше лет.
Есть вредное производство, при котором появляются проблемы в организме легкой и средней степени тяжести. Вредные условия труда 4 степени, они же подкласс 3.4, представляют собой условия, при которых на человека так воздействуют внешние производственные факторы, что у него появляются стойкие изменения здоровья. На их фоне начинают развиваться тяжелые профессиональные заболевания, а также может отмечаться общая потеря трудоспособности.
Под 4 классом опасности понимают те условия труда, когда на человека воздействуют вредные или опасные факторы в течение рабочего дня или смены, вследствие чего создается угроза жизни человека. Последствия же такого воздействия могут приводить к развитию острого профессионального заболевания.
Норматив вредности
К нормативам, по которым производство можно назвать вредным, относят следующие факторы:
- избыточное, оно же повышенное количество пыли как на территории, так и в помещениях для работы — вследствие этого она может оседать в легких, вызывая затруднения в работе органов дыхания;
- проблемы с освещением — это угнетающе действует на психику, а также плохо сказывается на работе органов зрения;
- громкий шум;
- излучение разного спектра;
- постоянные вибрации;
- повышенная влажность в помещении в сочетании с высокими температурами;
- риски взаимодействия с бактериями и вирусами, а также разнообразными химическими компонентами и токсичными веществами;
- тяжелый труд.
Чтобы все эти формулировки были более понятными, стоит изучить утвержденный на уровне государства перечень профессий, соответствующих описанию «вредные». Это позволит понимать, чего ждать от производства.
Опасные профессии
Сегодня на официальном уровне опасными и вредными признаны следующие варианты рабочих отраслей и профессий:
- горнодобывающая отрасль;
- металлургия, особенно связанная с черными и цветными металлами;
- космическая отрасль;
- профессии, где работники занимаются выпуском генераторного газа;
- различные химические предприятия;
- производственные линии, занятые выпуском боеприпасов и разнообразных взрывчатых веществ;
- нефтегазовая промышленность;
- отрасль металлообработки;
- электротехническая отрасль, в том числе и ремонт электроники;
- работы по выпуску радиоаппаратуры и электроники из категории сложной;
- предприятия из числа занимающихся выпуском стройматериалов;
- целлюлозно-бумажные комбинаты;
- предприятия в полиграфии;
- предприятия, занятые на рынке производства лекарственных препаратов;
- транспортно-механические службы;
- лаборатории научно-технической направленности, которые связаны с изучением радиоактивного излучения;
- атомная промышленность и энергетика;
- работы водолазов;
- те, кто работает с опасными микроорганизмами — вирусами и бактериями;
- электрогазосварщики;
- агрохимические комплексы и ряд других производств.
Люди, которые работают на вредных и опасных предприятиях, имеют ряд льгот и преимуществ. Так, например, в некоторых сферах предлагают досрочный выход на пенсию при выработке определенного стажа. В других сферах может быть предложен более длинный отпуск и другие бонусы.
Оценка условий труда
Разные производства регулярно проходят оценку условий труда. Вредные и опасные проходят ее регулярно. С ее помощью выявляют соответствие заявленных условий работы реальным, оценивают, насколько влияет работа в помещении на здоровье человека. Ее проводят специальные люди, которые выносят вердикт по результатам проверки.