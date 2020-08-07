Пандемия лишила малый бизнес ДМС

«С крупными клиентами всё идет штатно, проводятся тендеры, перезаключаются договоры. У малого и среднего бизнеса мы видим изменение структуры спроса, они оптимизируют расходы и переходят к урезанным продуктам и сокращенным лимитам покрытия», — сказал заместитель гендиректора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов.
От программ добровольного медстрахования отказывались компании из туристического, гостиничного и розничного бизнеса, не успевшие оперативно или в полной мере перейти в онлайн-формат, рассказала Алиса Безлюдова, курирующая медицинский маркетинг в «АльфаСтраховании».
В России в малом и среднем бизнесе занято около 15,3 млн человек, показывают данные Федеральной налоговой службы. В нацпроекте об МСП обозначена цель к 2024 году увеличить численность занятых в этих сферах до 25 млн человек. По разным оценкам, в пандемию закрылось от 10 до 20% предприятий малого бизнеса, и процесс продолжается — пик ликвидаций компаний придется на осень.
Страховщики понимают ситуацию в малом бизнесе, и для тех, кто сокращает расходы, но при этом хочет обеспечить сотрудников, они разрабатывают «коробочные» продукты «экономкласса» по ДМС — с франшизой, первичным обращением пациента через телемедицинские сервисы и так далее, прокомментировал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.