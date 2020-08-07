Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 На Ямале нашли хорошо сохранившиеся останки мамонта Кости древнего животного нашли жители села Сеяха, которое расположено на полуострове Ямал
Фоторепортажи
20Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
01:16 (мск), источник: Известия

Пандемия лишила малый бизнес ДМС

В пандемию у малого и среднего бизнеса стали более востребованными программы добровольного медстрахования с франшизами и опциями, позволяющими оптимизировать бюджет, рассказали «Известиям» представители страховых компаний.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:34 MSK, 07.08
Инфицировано871 894+5 267
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
24.076.08
Скончалось14 606+116
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
24.076.08
Выздоровело676 357+7 331
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
24.076.08
Инфицировано18 923 922+273 600
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
24.076.08
Скончалось710 916+7 596
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
24.076.08
Выздоровело11 436 080+181 202
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
24.076.08
Идёт загрузка
Источник: Известия

«С крупными клиентами всё идет штатно, проводятся тендеры, перезаключаются договоры. У малого и среднего бизнеса мы видим изменение структуры спроса, они оптимизируют расходы и переходят к урезанным продуктам и сокращенным лимитам покрытия», — сказал заместитель гендиректора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов.

От программ добровольного медстрахования отказывались компании из туристического, гостиничного и розничного бизнеса, не успевшие оперативно или в полной мере перейти в онлайн-формат, рассказала Алиса Безлюдова, курирующая медицинский маркетинг в «АльфаСтраховании».

В России в малом и среднем бизнесе занято около 15,3 млн человек, показывают данные Федеральной налоговой службы. В нацпроекте об МСП обозначена цель к 2024 году увеличить численность занятых в этих сферах до 25 млн человек. По разным оценкам, в пандемию закрылось от 10 до 20% предприятий малого бизнеса, и процесс продолжается — пик ликвидаций компаний придется на осень.

Страховщики понимают ситуацию в малом бизнесе, и для тех, кто сокращает расходы, но при этом хочет обеспечить сотрудников, они разрабатывают «коробочные» продукты «экономкласса» по ДМС — с франшизой, первичным обращением пациента через телемедицинские сервисы и так далее, прокомментировал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

 Кто ходит в гости в карантин: власти признали неэффективность проверок бизнеса
Тост за COVID-19: какая диета поможет инфицированным
Лукашенко рассказал о «напряжении» в отношениях с Путиным
В посольстве США подтвердили отправку россиянам СМС
Взрыв в Бейруте: откуда взялось облако и красный дым?
Боевики попытались атаковать базу Хмеймим в Сирии
Лесник нашел в лесу фотоловушку и стал звездой интернета (фото)
США превзошли Россию в списке самых несчастных экономик мира
ФМБА запатентовало российский препарат от коронавируса
Здоровье
Кратко о радиации: что это такое и чем она опасна В годовщину страшной трагедии в Хиросиме проект Здоровье Mail.ru напоминает, как защититься от радиации.
Hi-Tech
Forbes впервые назвал звезд TikTok с самыми высокими доходами Самая успешная «тиктокерша» заработала 5 млн долларов
Авто
25 самых популярных автомобилей в России в июле Hyundai Creta попала в тройку самых продаваемых иномарок в середине лета 2020 года, сместив Kia Rio
Кино
Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период» Скоро на экраны выйдет новый сезон проекта про фигурное катание
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Еще помните? Как изменилась Александра
Насколько хорошо вы разбираетесь в искусстве? Тест
Новости партнеров
Проукраинский эксперт доказал, что Киев причастен к катастрофе боин...
Лукашенко рассказал о полученной от Мадлен Олбрайт «кликухе»
Зеленский и Лукашенко переговорили о передаче Украине...
Лукашенко: Путин не будет оставаться президентом до 2036 года
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь