Антитела исчезают? Можно заразиться повторно? Отвечаем на вопросы об иммунитете к Covid-19

Однако чем больше мы узнаем о новом вирусе, тем больше убеждаемся в том, что Sars-Cov-2 сильно отличается от своих предшественников. А значит, есть надежда, что и иммунная защита у выздоровевших пациентов окажется значительно более долгосрочной — возможно, даже пожизненной.
Впрочем, пока это лишь предположение. Основные вопросы, от которых зависит стратегия борьбы с эпидемией,
Русская служба
Иммунитет — это способность организма сопротивляться инфекции, то есть защищать от той или иной болезни, обезвреживая ее возбудителя (вирус, бактерию или грибок).
Иммунитет делится на врожденный, то есть унаследованный от предков (он позволяет нам бороться с болезнями в целом), и приобретенный, то есть формирующийся уже после рождения — в результате встречи с конкретной инфекцией (и защищает только от нее).
Впервые встретившись с возбудителем
Скажем, сами вы вряд ли помните, как в раннем детстве болели ветрянкой или делали прививку БЦЖ, а вот ваш иммунитет об этом помнит — и не дает заболеть повторно, обезвреживая частицы вируса ветряной оспы (или палочки Коха), попавшие к вам в организм.
Продолжительность иммунной памяти зависит от заболевания. Ветрянка, свинка или корь чаще всего оставляют после себя пожизненный иммунитет — но это скорее исключение, чем правило.
Прививки, защищающие от гепатита А или желтой лихорадки, рекомендуется повторять через каждые 10 лет.
Вопреки распространенному мнению, сезонный грипп тоже формирует у пациента стойкий иммунитет — правда, лишь к той самой разновидности (штамму) вируса, которым тот переболел.
Грипп быстро мутирует, так что уже через несколько месяцев человек может заразиться снова. Однако в таком случае болезнь часто протекает в легкой форме, поскольку частичную защиту пациенту обеспечивают антитела к предыдущей инфекции (подробнее об этом ниже).
Ключ к любой новой инфекции организм подбирает методом проб и ошибок.
Представьте, что каждая вирусная частица — это кинжал с лезвием причудливой формы, а ваше тело — завод по производству ножен. Каждый конвейер на этом заводе производит футляры одной и той же формы, но вместе они обеспечивают почти бесконечное разнообразие размеров и конфигураций.
Как только
В данном случае каждый конвейер — это специфическая клетка крови (так называемый В-лимфоцит), а ножны — производимые этой клеткой белковые молекулы (антитела). Когда одна из молекул подходит по форме к «лезвию» — шипу, выступающему на поверхности коронавируса, — она как бы насаживается на него сверху, изменяя форму шипа, и таким образом не дает вирусу проникнуть в клетку.
В то же время организм получает сигнал, что
Совсем не обязательно, ведь один и тот же кинжал можно вложить в разные ножны.
Скажем, футляр не может быть короче клинка или с более узким отверстием, чем ширина самого лезвия, но при этом ножны вполне могут быть чуть длиннее, а отверстие — чуть шире.
В крови больных Covid-19 ученые обнаружили в общей сложности более 250 видов антител, произведенных организмом пациентов в попытке остановить заражение. 28 из них боролись с болезнью (то есть обезвреживали вирус) наиболее эффективно.
Невостребованные футляры «уходят на склад»: антитела остаются в крови и продолжают патрулировать организм на случай повторного заражения. Именно поэтому их можно найти у выздоровевших пациентов через недели, месяцы и даже годы (см. выше).
Часть
Однако это не значит, что такой человек защищен от повторного заражения. Сила иммунного ответа зависит как от тяжести перенесенной болезни, так и от времени, прошедшего после выздоровления.
В теории такое возможно. Как сказано выше, антитела к коронавирусу (как и к другим заболеваниям) могут быть разной формы. Некоторые из них могут оказаться эффективными в борьбе не с одной, а с несколькими инфекциями.
Скажем, в образцах крови, сданных здоровыми людьми задолго до начала эпидемии, были обнаружены антитела, способные эффективно нейтрализовать новый коронавирус Sars-Cov-2, хотя изначально они были выработаны в качестве защиты от
Впрочем, возможно и обратное. Дело в том, что сам по себе новый вирус не слишком опасен для организма — основные проблемы для здоровья пациентов создает их собственная иммунная система.
Самые опасные симптомы у тяжело больных пациентов начинают проявляться именно после выработки антител к Covid-19. И не исключено что наличие в крови человека похожих антител к перенесенным ранее заболеваниям может лишь активизировать заражение, усилив агрессивную иммунную реакцию (так называемый цитокиновый шторм) и усложнив протекание болезни.
Простой ответ — нет. Помимо антител, в борьбе с инфекцией принимают участие и другие агенты, в том числе так называемые
Более того, судя по последним данным,
Как и в случае с антителами, которые могут обеспечивать частичную защиту от нового вируса, несмотря на то что остались в организме после борьбы с другой инфекцией,
Дело в том, что обычную простуду вызывают четыре разных вируса, относящиеся к тому же «коронованному» семейству (coronaviridae). Так что в организме многих людей, переболевших за последние пару лет простудой, с высокой вероятностью есть либо антитела к
Этот феномен называется перекрестным иммунитетом и, по некоторым данным, такие неспецифические
Помимо
Как упоминалось выше, наследственный иммунитет не является специфическим, то есть не направлен против
Макрофаги, моноциты и естественные киллеры более эффективно нейтрализуют вирусы и бактерии, с которыми они уже встречались раньше, и даже могут защищать от других, совершенно новых для организма патогенов.
Пока что неизвестно ни об одном достоверном случае повторного заражения коронавирусом. Ученые не исключают, что это возможно, но в контексте всего вышесказанного вероятность такого заражения не очень высока.
Как и в случае многих других вирусных заболеваний, их концентрация выше у тех, кто переболел вирусом в тяжелой форме, но она в любом случае начинает падать уже через три месяца, а иногда и через несколько недель.
Поскольку Sars-Cov-2 был впервые обнаружен лишь семь месяцев назад, ученые пока воздерживаются от предсказаний о том, как долго длится приобретенный иммунитет и возможно ли повторное заражение в принципе. Однако некоторые выводы можно сделать на основании его более изученных предшественников и близких родственников — вирусов SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром).
В крови пациентов, переболевших SARS в 2002—2003 годах, специфические антитела к вирусу сохранялись в среднем на протяжении двух лет (если быть совсем точным, то от года до трех). Хотя у людей, перенесших атипичную пневмонию в особо тяжелой форме, их обнаруживали даже 12 лет спустя.
И пусть пока ученые не знают, как долго продлится иммунная защита от Covid-19 и насколько эффективной она окажется, сам этот факт внушает оптимизм. Чем дольше они не будут знать ответа на этот вопрос, тем более вероятно то, что повторное заражение невозможно.
Николай Воронин
корреспондент по вопросам науки