10:16 (мск), источник: ТАСС
Свобода быть собой: несгибаемая Шарлиз Терон
В пятницу актрисе исполняется 45 лет.
При взгляде на Шарлиз Терон кажется, что актриса очень похожа на своих героинь, например на Энди из недавней «Бессмертной гвардии» или Мегин Келли из «Скандала», — она прекрасная, неприступная, уверенная в себе женщина, которая идет по жизни победительницей. Но, как и в случае с этими персонажами, за идеальном фасадом скрываются раны и синяки, и их нельзя залечить, прыгнув в ванну со льдом, как это делала спецагент Лорейн во «Взрывной блондинке», с ними приходится жить.
Биография актрисы напоминает фильм, в котором она сама могла бы сняться: она выросла на ферме в Южной Африке, собирала кукурузу, доила коров, страдала от безответной любви, а когда Шарлиз было 15 лет, ее мать Герда застрелила своего мужа, чтобы защитить себя и дочь. Тот в очередной раз вернулся домой пьяным и угрожал им ружьем. Герду оправдали, но легче от этого не стало: Южную Африку разрывали внутренние конфликты, и тогда женщины решили уехать и попытать счастья в Италии, где Шарлиз предложили работу в качестве модели.
Шарлиз танцевала с детства, но через год напряженных тренировок в Америке она получила травму колена, и о танцевальной карьере можно было забыть. Тогда ее мать, сопровождавшая дочь во всех ее путешествиях, сказала, что та должна или перестать жалеть себя и найти новое занятие, или возвращаться в Южную Африку, потому что грустить можно было и там, не тратя деньги на дорогую
Шарлиз пошла в банк, чтобы обналичить последний оставшийся от модельных подработок чек и оплатить жилье, но служащий не захотел этого делать. Девушка решила не сдаваться просто так и устроила скандал, чем привлекла внимание мужчины, стоявшего в очереди за ней. Он оказался агентом Джоном Кросби, который в итоге и представил молодую неопытную актрису Голливуду.
Нельзя сказать, что ее карьера была ровной: долгое время студии хотели загнать Терон в амплуа сногсшибательной подружки главного героя, как, например, в фильме «Два дня в долине», или давали ей роли чувственных и чувствительных героинь на подпевке у
У Терон появилась возможность
Не все бы догадались, что Терон может прекрасно смотреться в
Несмотря на свое кажущееся совершенство, Терон не боится быть уязвимой и смешной. «Долгое время я наблюдал, как она снимается в фильмах, где она убивает, или ее убивают. Но она может гораздо больше», — посчитал режиссер и сценарист Сет Роген и предложил ей сняться в своей комедии. «Та еще парочка» переворачивает законы ромкомов с ног на голову: Терон играет государственного секретаря, решающего баллотироваться в президенты, а Роген — нелепого и правдолюбивого журналиста, который неожиданно для себя становится ее спичрайтером.
В общем, Шарлиз уже давно не нужно ничего доказывать, она может все.
Актриса активно борется за права женщин и животных, взяла из приюта несколько собак и усыновила двоих детей. Активизм помог ей справиться с травмами прошлого: в последнее время она больше не избегает темы гибели своего отца и говорит об этом открыто, надеясь, что это облегчит жизнь тем, кто оказался в такой же ситуации: «С насилием в семье знакома не я одна, с этим сталкивались многие люди. Я не стесняюсь говорить об этом, потому что я считаю, чем больше мы говорим об этих вещах, тем менее мы одиноки».
Но если даже актриса и нашла гармонию в самой себе и смирилась со своим прошлым, Голливуд, кажется, никогда не смирится с ее статусом
Тома Ходова