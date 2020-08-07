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10:16 (мск), источник: ТАСС

Свобода быть собой: несгибаемая Шарлиз Терон

В пятницу актрисе исполняется 45 лет.

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При взгляде на Шарлиз Терон кажется, что актриса очень похожа на своих героинь, например на Энди из недавней «Бессмертной гвардии» или Мегин Келли из «Скандала», — она прекрасная, неприступная, уверенная в себе женщина, которая идет по жизни победительницей. Но, как и в случае с этими персонажами, за идеальном фасадом скрываются раны и синяки, и их нельзя залечить, прыгнув в ванну со льдом, как это делала спецагент Лорейн во «Взрывной блондинке», с ними приходится жить.

Биография актрисы напоминает фильм, в котором она сама могла бы сняться: она выросла на ферме в Южной Африке, собирала кукурузу, доила коров, страдала от безответной любви, а когда Шарлиз было 15 лет, ее мать Герда застрелила своего мужа, чтобы защитить себя и дочь. Тот в очередной раз вернулся домой пьяным и угрожал им ружьем. Герду оправдали, но легче от этого не стало: Южную Африку разрывали внутренние конфликты, и тогда женщины решили уехать и попытать счастья в Италии, где Шарлиз предложили работу в качестве модели.

Так, даже не закончив среднюю школу, девушка объездила всю Европу, а в 17 лет перебралась в Нью-Йорк, чтобы учиться бальным танцам.

Шарлиз танцевала с детства, но через год напряженных тренировок в Америке она получила травму колена, и о танцевальной карьере можно было забыть. Тогда ее мать, сопровождавшая дочь во всех ее путешествиях, сказала, что та должна или перестать жалеть себя и найти новое занятие, или возвращаться в Южную Африку, потому что грустить можно было и там, не тратя деньги на дорогую нью-йоркскую ренту.

Шарлиз пошла в банк, чтобы обналичить последний оставшийся от модельных подработок чек и оплатить жилье, но служащий не захотел этого делать. Девушка решила не сдаваться просто так и устроила скандал, чем привлекла внимание мужчины, стоявшего в очереди за ней. Он оказался агентом Джоном Кросби, который в итоге и представил молодую неопытную актрису Голливуду.

Нельзя сказать, что ее карьера была ровной: долгое время студии хотели загнать Терон в амплуа сногсшибательной подружки главного героя, как, например, в фильме «Два дня в долине», или давали ей роли чувственных и чувствительных героинь на подпевке у какого-нибудь известного актера, как в «Жене астронавта», где она сыграла в паре с Джонни Деппом, или в «Адвокате дьявола» с Киану Ривзом, ставшим ее первым крупным успехом. Она снова встретится с Ривзом в безвкусном ремейке драмы 1968 года «Сладкий ноябрь», где сыграет загадочную и эмоционально недоступную незнакомку, в которую влюбляется главный герой. Но мелодрамы явно не давали выхода жесткой энергии актрисы, а амплуа красивой женщины совсем ей не импонировало: с детства она привыкла упорно работать, а не полагаться на свою внешность.

У Терон появилась возможность наконец-то показать миру свое реальное лицо в картине «Монстр», которую режиссер Патти Дженкинс написала специально для нее. Она сыграла серийную убийцу Эйлин Уорнос, единственную в Америке после Лавинии Фишер. Женщина убила семерых мужчин и была осуждена на смертную казнь. Для роли Терон сделала немыслимое и непростительное для Голливуда — пожертвовала своей красотой: набрала 14 килограмм и сбрила брови. В потерянной, отчаявшейся, загнанной угол женщине с грузным неуклюжим телом совсем не видна молодая блондинка с ангельским лицом, как будто бы обреченная всю жизнь играть чью-нибудь жену. Актриса получила «Оскар» за эту роль и доказала всем, что у нее свои взгляды на то, кого ей стоит играть.

Не все бы догадались, что Терон может прекрасно смотреться в экшен-фильмах, если бы не роль Фуриозы в «Безумном Максе: Долине ярости» Джорджа Миллера. Но при этом она так же органична в небольших картинах Джейсона Райтмана, где актриса сыграла, казалось бы, совершенно противоположных друг другу героинь: запутавшуюся и эгоистичную Мавис, страдающую от кризиса среднего возраста, в «Бедной богатой девочке» и замученную семейной жизнью мать троих детей в «Талли», где от жестокой и холодной королевы из «Белоснежки и охотника» не остается и следа.

Несмотря на свое кажущееся совершенство, Терон не боится быть уязвимой и смешной. «Долгое время я наблюдал, как она снимается в фильмах, где она убивает, или ее убивают. Но она может гораздо больше», — посчитал режиссер и сценарист Сет Роген и предложил ей сняться в своей комедии. «Та еще парочка» переворачивает законы ромкомов с ног на голову: Терон играет государственного секретаря, решающего баллотироваться в президенты, а Роген — нелепого и правдолюбивого журналиста, который неожиданно для себя становится ее спичрайтером.

В общем, Шарлиз уже давно не нужно ничего доказывать, она может все.

В 2007 году она основала организацию по борьбе с насилием в Африке и стала послом мира ООН.

Актриса активно борется за права женщин и животных, взяла из приюта несколько собак и усыновила двоих детей. Активизм помог ей справиться с травмами прошлого: в последнее время она больше не избегает темы гибели своего отца и говорит об этом открыто, надеясь, что это облегчит жизнь тем, кто оказался в такой же ситуации: «С насилием в семье знакома не я одна, с этим сталкивались многие люди. Я не стесняюсь говорить об этом, потому что я считаю, чем больше мы говорим об этих вещах, тем менее мы одиноки».

Но если даже актриса и нашла гармонию в самой себе и смирилась со своим прошлым, Голливуд, кажется, никогда не смирится с ее статусом матери-одиночки. Терон всегда с гордостью говорит о своей семье, но ее все время пытаются с кем-нибудь свести и поженить. Например, на шоу Эллен Дедженерес ведущая предложила ее партнерам по фильму «Скандал» Николь Кидман и Марго Робби выбрать ей мужа (последние избежали этой участи, потому что уже замужем), а журналисты не устают задавать ей вопрос про замужество. Актриса, как и всегда, лучше знает, что ей делать, и не смущается от их бесцеремонности — она все равно не узаконит свои отношения, пока в США не разрешат однополые браки: «Я не хочу замуж, потому что считаю институт брака однобоким, и я хочу жить в стране, где у всех равные права… Для меня проводить церемонию, когда у меня столько друзей геев и лесбиянок, которые очень хотят заключить брак, несправедливо».

Тома Ходова

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