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10:01 (мск), источник: Интерфакс

Число заразившихся СOVID-19 в мире превысило 19 млн человек

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — С начала пандемии коронавируса число инфицированных в мире по состоянию на 8:00 пятницы по московскому времени достигло 19 089 364 человек, увеличившись за сутки на 336 447, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:35 MSK, 07.08
Инфицировано871 894+5 267
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Скончалось14 606+116
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Выздоровело676 357+7 331
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Инфицировано19 101 222+286 434
24.07
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Скончалось715 013+7 252
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Источник: РИА "Новости"

По данным на 8:00 четверга суточный прирост выявленных заболевших составлял 272 917.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 714 744 против 706 761 по состоянию на утро четверга.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах суммарно выявлено 4 883 582 заболевших, (прирост за сутки на 59 692), скончались 160 104 (рост на 1855), излечились почти 1,6 млн.

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В Бразилии число инфицированных достигло 2 912 212 (рост на 53 139), умерли 98 493 (рост на 1237), вылечились 2,23 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За сутки число заразившихся там выросло более чем на 60 тыс. и достигло 2 027 074, число летальных исходов за сутки увеличилось на 886 случаев — до 41 585, выздоровели более 1,37 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 50 517 человек, суточный прирост составил 819, заразились почти 462 690, поправились более 365 тыс человек.

По информации Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 92,1. В США на 1 млн населения скончались 492 человека, в Бразилии — 464, в Индии — 30, в Мексике — 391.

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