11:38 (мск), источник: РБК
Состояние Цукерберга впервые превысило $100 млрд
Глава Facebook впервые вошел в число людей, чье состояние равно или превышает $100 млрд. Кроме него такими людьми являются Билл Гейтс и Джефф Безос.
Состояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга впервые составило $100 млрд, увеличившись на фоне полноценного запуска сервиса Reels, аналога TikTok, сообщает Bloomberg.
Однако, по данным рейтинга миллиардеров Forbes на 08:03 мск, на третьем месте по объему состояния находятся глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и его семья ($104 млрд). Цукерберг занимает четвертую строчку.
В среду, 5 августа, Instagram, который принадлежит Facebook, объявил о запуске сервиса Reels, позволяющего создавать короткие 15-секундные музыкальные ролики, публиковать их и обмениваться ими с друзьями.
Reels является аналогом китайского TikTok. Накануне президент США Дональд Трамп подписал указы, запрещающие гражданам страны иметь
Текущий год позволил владельцам крупнейших технологических компаний получать значительный доход, так как
Рыночная оценка пяти крупнейших технологических компаний — Apple, Amazon, материнской компании Google Alphabet, Facebook и Microsoft — сейчас эквивалентна примерно 30% американского ВВП, отмечает издание. Этот показатель вырос вдвое с конца 2018 года.