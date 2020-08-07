Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 На Ямале нашли хорошо сохранившиеся останки мамонта Кости древнего животного нашли жители села Сеяха, которое расположено на полуострове Ямал
Фоторепортажи
19Атомный ужас
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
11:38 (мск), источник: РБК

Состояние Цукерберга впервые превысило $100 млрд

Глава Facebook впервые вошел в число людей, чье состояние равно или превышает $100 млрд. Кроме него такими людьми являются Билл Гейтс и Джефф Безос.

Источник: AP 2020

Состояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга впервые составило $100 млрд, увеличившись на фоне полноценного запуска сервиса Reels, аналога TikTok, сообщает Bloomberg.

Кроме Цукерберга, по данным Bloomberg, состоянием больше $100 млрд обладают только два человека в мире: глава Amazon Джефф Безос ($190 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($120 млрд).

Однако, по данным рейтинга миллиардеров Forbes на 08:03 мск, на третьем месте по объему состояния находятся глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и его семья ($104 млрд). Цукерберг занимает четвертую строчку.

В среду, 5 августа, Instagram, который принадлежит Facebook, объявил о запуске сервиса Reels, позволяющего создавать короткие 15-секундные музыкальные ролики, публиковать их и обмениваться ими с друзьями.

Читайте также
«Эти зумеры поставили Трампа в неловкое положение»: почему президент США хочет заблокировать TikTok

Reels является аналогом китайского TikTok. Накануне президент США Дональд Трамп подписал указы, запрещающие гражданам страны иметь какие-либо дела с компаниями, владеющими китайским сервисом. Также власти потребовали от американских магазинов убрать приложение из продажи. В Вашингтоне опасаются, что с его помощью Пекин сможет собирать данные американцев и использовать их в шпионских целях, а также распространять дезинформацию.

Текущий год позволил владельцам крупнейших технологических компаний получать значительный доход, так как из-за пандемии коронавируса люди все больше времени проводят в интернете, пишет Bloomberg. Так, с начала года Цукерберг заработал около $22 млрд, а Безос — более $75 млрд.

Рыночная оценка пяти крупнейших технологических компаний — Apple, Amazon, материнской компании Google Alphabet, Facebook и Microsoft — сейчас эквивалентна примерно 30% американского ВВП, отмечает издание. Этот показатель вырос вдвое с конца 2018 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
«Техногиганты — это очень плохо»: Трамп расширил список Интернет-врагов
Во время загрузки произошла ошибка.
11:46 (мск)© Ньюстюб
 Лукашенко пригрозил России пожаром «до Владивостока»
Ученые нашли связь между одиночеством и ожирением у женщин
В России за сутки выявлено более 5200 больных коронавирусом
СМИ: арест россиян из ЧВК в Минске оказался провокацией Украины
Названы регионы с зарплатами до 500 тысяч рублей в месяц
Содержащийся в красном вине антиоксидант облегчит COVID-19
Шарлиз Терон — 45: почему весь мир от нее без ума (фото)
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей
Gnezdo.ru
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Раскрыто новое главное оружие США Ракеты — не лучшая защита
Авто
25 самых популярных автомобилей в России в июле Hyundai Creta попала в тройку самых продаваемых иномарок в середине лета 2020 года, сместив Kia Rio
Кино
Шарлиз Терон — 45: за что мы ее любим Знаменитая голливудская актриса отмечает день рождения — «Кино Mail.ru» рассматривает фото звезды и вспоминает, за что весь мир любит Шарлиз Терон
Новости партнеров
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
Эмчеэсовец во главе. Кобзев доказал, что область может жить без пожаров
Совершат научный прорыв. Россия и Китай опередят весь мир
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Новости партнеров
“Ушло очарование, глаз на ней не задерживается” – Пользователи...
Зеленский и Лукашенко переговорили о передаче Украине...
Как может измениться состав автомобильной аптечки
Проукраинский эксперт доказал, что Киев причастен к катастрофе боин...
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь