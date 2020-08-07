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11:59 (мск), источник: Forbes

Гейтс предупредил о грядущей катастрофе хуже COVID-19

Миллиардер Билл Гейтс предупредил, что через несколько десятилетий человечество может столкнуться с катастрофой более разрушительной, чем пандемия коронавируса. По его словам, чтобы избежать кризиса, действовать надо уже сейчас.

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Источник: Reuters

Мир через несколько десятилетий может столкнуться с глобальным кризисом, последствия которого окажутся более разрушительными, чем у пандемии коронавируса, написал в своем блоге основатель Microsoft Билл Гейтс (состояние, по данным Forbes Real-Time, $113,4 млрд). «Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже», — отметил миллиардер.

Он признал, что на фоне бедствия, вызванного COVID-19, трудно думать сегодня о такой проблеме, как изменение климата. Но подчеркнул необходимость действовать уже сейчас, чтобы избежать климатической катастрофы.
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Билл Гейтс предложил сравнить смертность от СOVID-19 и прогнозируемую смертность, вызванную изменением климата. Согласно приведенным им данным, на начало августа во всем мире от коронавирусной инфекции умерли более 600 000 человек. В годовом исчислении уровень смертности составил 14 на каждые 100 000 человек.

Прогнозируется, что в течение следующих 40 лет повышение глобальной температуры приведет к увеличению смертности до такого же уровня — 14 смертей на 100 000 населения. К концу века, если рост выбросов останется высоким, этот показатель составит 73 смерти на 100 000 человек.

Другими словами, к 2060 году изменение климата может быть таким же смертоносным, как COVID-19, а к 2100 году — в пять раз более смертоносным.
Билл Гейтс
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Мрачные перспективы, отметил Гейтс, ожидают и экономику. По словам миллиардера, в следующие 10−20 лет экономический ущерб, нанесенный изменением климата, будет таким же серьезным, как пандемия. А к концу века будет намного хуже, если мир останется на нынешней траектории вредных выбросов в атмосферу.

Чтобы этого не допустить, Гейтс предлагает уже сейчас начать создавать и внедрять инновации, которые позволят устранить выбросы парниковых газов. Он напомнил, что защитники здоровья годами заявляли о неизбежности пандемии, но мир мало делал для того, чтобы к ней подготовиться и сегодня пытается наверстать упущенное. Это поучительная история в отношении изменения климата, и она указывает людям на лучший подход, считает Гейтс.

«Если мы начнем сейчас, задействуем возможности науки и инноваций и обеспечим, чтобы решения работали и для самых бедных, то мы сможем избежать той же ошибки с изменением климата», — подчеркнул миллиардер.

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