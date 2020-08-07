Минздрав отрицает начавшуюся вакцинацию среди медиков и чиновников

По данным агентства, некоторые медики и чиновники получили приглашение сделать прививку с помощью вакцины, которую разработал Центр имени Гамалеи. Эта разработка должна быть зарегистрирована в ближайшее время. В
Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований.
Ранее Bloomberg сообщил, что представители российской элиты — политики и бизнесмены — имели доступ к вакцине с апреля. В институтах, имеющих отношение к разработке вакцины, эту информацию отрицают. В Кремле заявили, что им неизвестно о подобных случаях.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса Центра имени Гамалеи. По его словам, массовая вакцинация ожидается в октябре, она должна быть бесплатной.