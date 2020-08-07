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10:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав отрицает начавшуюся вакцинацию среди медиков и чиновников

Информация о том, что некоторым медикам и чиновникам в Москве уже предлагают сделать прививку от COVID-19, не соответствует действительности, заявил руководитель пресс-службы Минздрава России Максим Радецкий. Ранее об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

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Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, некоторые медики и чиновники получили приглашение сделать прививку с помощью вакцины, которую разработал Центр имени Гамалеи. Эта разработка должна быть зарегистрирована в ближайшее время. В пресс-службе правительства Москвы от комментариев отказались.

Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований.
Максим Радецкий
руководитель пресс-службы Минздрава России (цитата по «Интерфаксу»)
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Мурашко: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в октябре

Ранее Bloomberg сообщил, что представители российской элиты — политики и бизнесмены — имели доступ к вакцине с апреля. В институтах, имеющих отношение к разработке вакцины, эту информацию отрицают. В Кремле заявили, что им неизвестно о подобных случаях.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса Центра имени Гамалеи. По его словам, массовая вакцинация ожидается в октябре, она должна быть бесплатной.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила что вакцина будет зарегистрирована в августе, ее производство начнется в сентябре. Еще одну перспективную вакцину центра «Вектор» планируется зарегистрировать в сентябре, начать производство — в октябре.

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