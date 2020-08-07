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10:49 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 5241 случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/ — Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5241, общее количество инфицированных достигло 877 135. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 07.08
Инфицировано877 135+5 241
24.07
5811
25.07
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5267
24.076.08
Скончалось14 725+119
24.07
154
25.07
146
26.07
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27.07
85
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24.076.08
Выздоровело683 592+7 235
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
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Инфицировано19 102 072+277 813
24.07
279775
25.07
226872
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6.08
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Скончалось715 024+7 119
24.07
9947
25.07
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26.07
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Выздоровело11 571 536+199 872
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24.076.08
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Источник: Агентство «Москва»

Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%), Карачаево-Черкесской Республике (0,2%), Московской области (0,2%), Кабардино-Балкарской Республике (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Москве (0,3%), Новгородской, Брянской, Смоленской областях (0,3%), Забайкальском крае (0,3%).

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Новые 686 случаев выявлены в Москве, 180 — в Свердловской области, 158 — в Московской области, 157 — в Санкт-Петербурге, 143 — в Ханты-Мансийском АО. В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 178 818 человек.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7 235. Согласно данным штаба, всего уже выздоровели 683 592 человека, что составляет 77,9% от всех заразившихся. В частности, за сутки были выписаны 1353 пациента в Москве, 403 — в Ханты-Мансийском АО, 329 — в Ямало-Ненецком АО, 260 — в Нижегородской области, 209 — в Мурманской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 119 против 116 днем ранее, всего от инфекции умерли 14 725 человек.

Согласно данным штаба, доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся.

За сутки было зарегистрировано 18 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 12 — в Москве, по 8 — в Иркутской и Свердловской областях, 7 — в Новосибирской области, 6 — в Ростовской области, еще в 29 регионах РФ число умерших не превышало 5.

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