В России за сутки выявили 5241 случай заражения коронавирусом

Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%), Карачаево-Черкесской Республике (0,2%), Московской области (0,2%), Кабардино-Балкарской Республике (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Москве (0,3%), Новгородской, Брянской, Смоленской областях (0,3%), Забайкальском крае (0,3%).
Новые 686 случаев выявлены в Москве, 180 — в Свердловской области, 158 — в Московской области, 157 — в Санкт-Петербурге, 143 — в Ханты-Мансийском АО. В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 178 818 человек.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7 235. Согласно данным штаба, всего уже выздоровели 683 592 человека, что составляет 77,9% от всех заразившихся. В частности, за сутки были выписаны 1353 пациента в Москве, 403 — в Ханты-Мансийском АО, 329 — в Ямало-Ненецком АО, 260 — в Нижегородской области, 209 — в Мурманской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 119 против 116 днем ранее, всего от инфекции умерли 14 725 человек.
Согласно данным штаба, доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся.
За сутки было зарегистрировано 18 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 12 — в Москве, по 8 — в Иркутской и Свердловской областях, 7 — в Новосибирской области, 6 — в Ростовской области, еще в 29 регионах РФ число умерших не превышало 5.