23:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 16 августа
Начало «Золотой лихорадки», основание Международной академии астронавтики, авиакатастрофа в Подмосковье и другие события этого дня в истории
16 августа 1896 года в регионе Клондайк в Канаде в одном из ручьев было открыто месторождение золота, которое стало началом одной из самых знаменитых «золотых лихорадок» в истории.
Основная добыча золота в этом районе велась примерно до 1902 года.
В этот день в 1930 году компания
16 августа 1941 года, через два месяца после начала Великой Отечественной войны, был издан печально известный Приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия». В нем говорилось, что все советские военнослужащие, сдавшиеся в плен по собственной воле, а также те, кто был захвачен врагом при не зависящих от них обстоятельствах, объявлялись изменниками Родины.
60 лет назад, в 1960 году, капитан Джозеф Уильям Киттингер II, в рамках проекта «Эксельсиор», совершил один из самых высоких прыжков с парашютом в истории человечества. Одетый в специальный высотный костюм, он прыгнул из гондолы стратостата, находившегося на высоте 31 300 метров.
Этот прыжок являлся самым высотным до 2012 года, когда рекорд побил парашютист Феликс Баумгартнер, прыгнувший с высоты 39 километров в рамках проекта Red Bull Stratos.
В этот же день в том же 1960 году в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса была основана Международная академия астронавтики. В ее задачи входит развитие астронавтики в мирных целях, поддержка ученых, работающих в областях науки и техники, связанных с астронавтикой и проведение программ международного сотрудничества, направленного на расширение аэрокосмических исследований. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран, в том числе и из России.
Запомнился этот день и трагедиями. Одной из них стало крушение в 1988 году скоростного предшественника «Сапсана» — поезда «Аврора». На перегоне Березайка — Поплавенец
Еще одна трагедия произошла 16 августа в 2009 году. В Подмосковье, во время тренировочного полета перед авиасалоном МАКС-2009, в районе аэродрома Раменское столкнулись и разбились 2 самолета Су-27 эскадрильи «Русские Витязи». В результате катастрофы погиб командир эскадрильи Игорь Ткаченко, три пилота катапультировались.