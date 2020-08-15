Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
23:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 16 августа

Начало «Золотой лихорадки», основание Международной академии астронавтики, авиакатастрофа в Подмосковье и другие события этого дня в истории

Начало знаменитой «золотой лихорадки»

16 августа 1896 года в регионе Клондайк в Канаде в одном из ручьев было открыто месторождение золота, которое стало началом одной из самых знаменитых «золотых лихорадок» в истории.

К 1899 году в долинах рек Клондайк и Юкон разбили свои лагеря больше 100 тысяч человек, мечтающих быстро разбогатеть.

Основная добыча золота в этом районе велась примерно до 1902 года.

Первый в мире звуковой цветной мультфильм

В этот день в 1930 году компания Metro-Goldwyn-Mayer выпустила первый в мире цветной звуковой мультфильм под названием Fiddlesticks про лягушонка Флипа. Его создателем стал художник и аниматор Аб Айверкс, работавший до этого с Уолтом Диснеем. Интересно, что все последующие мультфильмы про лягушонка Флипа (всего их было 38) были черно-белыми.

Приказ № 270 о военнослужащих-предателях Родины

16 августа 1941 года, через два месяца после начала Великой Отечественной войны, был издан печально известный Приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия». В нем говорилось, что все советские военнослужащие, сдавшиеся в плен по собственной воле, а также те, кто был захвачен врагом при не зависящих от них обстоятельствах, объявлялись изменниками Родины.

Источник: U.S. Air Force

Рекордный прыжок с парашютом

60 лет назад, в 1960 году, капитан Джозеф Уильям Киттингер II, в рамках проекта «Эксельсиор», совершил один из самых высоких прыжков с парашютом в истории человечества. Одетый в специальный высотный костюм, он прыгнул из гондолы стратостата, находившегося на высоте 31 300 метров.

Падение длилось 4 минуты и 36 секунд, а максимальная скорость при этом достигла 988 километров в час.

Этот прыжок являлся самым высотным до 2012 года, когда рекорд побил парашютист Феликс Баумгартнер, прыгнувший с высоты 39 километров в рамках проекта Red Bull Stratos.

Основана Международная академия астронавтики (IAA)

В этот же день в том же 1960 году в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса была основана Международная академия астронавтики. В ее задачи входит развитие астронавтики в мирных целях, поддержка ученых, работающих в областях науки и техники, связанных с астронавтикой и проведение программ международного сотрудничества, направленного на расширение аэрокосмических исследований. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран, в том числе и из России.

Крушение скоростного поезда «Аврора»

Запомнился этот день и трагедиями. Одной из них стало крушение в 1988 году скоростного предшественника «Сапсана» — поезда «Аврора». На перегоне Березайка — Поплавенец из-за аварийного состояния путей все 15 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов.

В результате крушения погиб 31 человек, более 100 были ранены.
Источник: РИА "Новости"

Авиакатастрофа МАКС-2009

Еще одна трагедия произошла 16 августа в 2009 году. В Подмосковье, во время тренировочного полета перед авиасалоном МАКС-2009, в районе аэродрома Раменское столкнулись и разбились 2 самолета Су-27 эскадрильи «Русские Витязи». В результате катастрофы погиб командир эскадрильи Игорь Ткаченко, три пилота катапультировались.

Во время загрузки произошла ошибка.
Лукашенко: Россия окажет помощь Белоруссии при первом запросе
ВОЗ зафиксировала максимальный рост случаев COVID за сутки
Тимошенко назвала «единственно верное решение» для Белоруссии
Белорусский тренер ЦСКА прокомментировал протесты в стране
Самый южный город Земли засыпало снегом
В библиотеке нашли тайник с пивом из 1988 года
Гренландский ледяной щит растаял до точки невозврата
Hi-Tech
Климат Земли прошел точку невозврата Борьба с глобальным потеплением уже не поможет
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
И в голову не придет звать так ребенка. А на Руси это считалось нормой
Самая постыдная болезнь на Руси: этих умерших даже не вспоминали
Дети
38-летняя Наталья Подольская во второй раз станет мамой (фото) Певица принимает поздравления
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь