Первыми вакцину от коронавируса получат медики и пожилые люди

«Регистрация вакцины, разработанной в Центре Гамалеи, будет 12 августа. Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания — это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», — сказал Гриднев журналистам на открытии корпуса онкологического центра в Уфе (цитата по «РИА Новости»).
Министр здравоохранения ранее сообщал, что вакцинацию начнут с групп риска. По мнению главы отделения микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктора Зуева, в первую очередь вакцину должны получить врачи, которые работают с инфицированными, и граждане, которые по профессии контактируют с большим количеством людей: волонтеры, кассиры, водители такси.
Вакцина Центра имени Гамалеи находится на завершающем этапе испытаний. Ожидается, что она будет зарегистрирована первой в России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что регистрация состоится в августе, а производство начнется в сентябре. Еще одну перспективную вакцину центра «Вектор» планируется зарегистрировать в сентябре, начать производство — в октябре.