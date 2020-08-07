Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 августаОткрытие "Медного всадника", начало первой русской кругосветной экспедиции и другие памятные события, которые произошли в разные годы
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
12Выбран лучший снимок картошки
15:38 (мск), источник: Daily Storm

«Коронавируса нет, масок не требуем». Отельеры Крыма забыли про меры безопасности

Гостиничные комплексы и пляжи республики переполнены туристами.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:35 MSK, 07.08
Инфицировано877 135+5 241
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
25.077.08
Скончалось14 725+119
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
25.077.08
Выздоровело683 592+7 235
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
25.077.08
Инфицировано19 128 901+281 640
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
25.077.08
Скончалось715 555+7 086
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
25.077.08
Выздоровело11 591 028+201 010
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
25.077.08
Идёт загрузка
Источник: Daily Storm

За прошедший июль на полуострове уже побывало около полутора миллионов туристов, статистика заболеваемости COVID-19 в регионе не рекордная, элементарные правила предосторожности часто не соблюдаются. По мнению местных жителей, от коронавируса их спасают солнечные лучи. Близкие к этому аргументы приводит и сенатор от республики. Daily Storm поговорил с представителями местных властей и экспертами, затронув тему второй волны пандемии, которая может начаться в Крыму.

Почти полтора миллиона человек отдохнули в Крыму за последний месяц, сообщил глава республики Сергей Аксенов во вторник, 4 августа. «С 1 по 31 июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80%, по ряду объектов — 95%», — написал он на стене своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее чиновник озвучил прогноз о том, что в 2020 году туристический поток в республику может снизиться на 10−15% относительно показателей прошлого года, когда на пляжи полуострова приехали почти 7,5 миллиона человек.

Читайте также
ВШЭ оценила стоимость туров по России с учетом возврата кешбэка

Крым открыл курортный сезон в июле после трех месяцев запрета на прием отдыхающих. Сразу после этого туда направились потоки туристов со всей страны. По данным российского сервиса Tvil.ru (портал онлайн-бронирования Booking.com ввел санкции против Крыма. — Примеч. Daily Storm), самым популярным направлением полуостров стал у жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Нижнего Новгорода.

Печально осознавать, но четыре из пяти этих регионов находятся в топ-5 страны по общей заболеваемости коронавирусом: Москва — 244 768, Московская область — 64 238, Санкт-Петербург — 32 259, Нижегородская область — 24 446. О прекращении пандемии в России говорить точно рано, а во многих странах Европы, как информируют СМИ, уже начинается вторая волна.

В общественных местах полуострова элементарные меры предосторожности чаще всего игнорируются. Пляжи забиты людьми, а администраторы гостиниц не скрывают, что не соблюдают меры безопасности.

Корреспондент Daily Storm позвонил в один из отелей Алушты, находящийся в полутора километрах от побережья, с вопросом о соблюдении мер безопасности. «У нас все хорошо, никакого коронавируса нет, никаких масок не требуем, никаких рециркуляторов воздуха и ламп нет», — ответили представители организации.

Читайте также

Председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов, очевидно, не без иронии комментирует ситуацию, сложившуюся на полуострове, обращая внимание на уничтожение вируса лучами ультрафиолета. «Мы уже жарили в Крыму коронавирус: температура 30−35 градусов, я так думаю, народ так тоже думает. С начала эпидемии 26 человек умерли (по официальной статистике, в Республике Крым умерли 15 человек. — Примеч. Daily Storm.) — это вообще ни о чем. Там, где можно, меры предосторожности соблюдают. В магазинах иногда маски. Требования есть, где могут — соблюдают, где не могут — не соблюдают», — рассказал он.

Без иронии представители туристической индустрии комментируют ситуацию уже анонимно.

Правила нарушаются, поскольку нет другого выхода, иначе не сделаешь бизнес.

Проводить постоянное тестирование персонала — дорого. Как говорят туристы, уже вернувшиеся из Крыма, пляжи и отели переполнены, персонал информирует о необходимости носить маски с перчатками и соблюдать дистанцию, но все это не соблюдается.

Читайте также
Предупреждение для всего мира: в снявшую ограничения Японию вернулся COVID-19

В пресс-службе администрации республики нам посоветовали обратиться за комментарием о мерах предосторожности в Министерство курортов и туризма, уточнив, что все меры Роспотребнадзора в республике выполняются. Официальный комментарий из министерства на данный момент не пришел. При этом в частном разговоре Daily Storm как аргумент привели текущую статистику заболеваемости COVID-19 в регионе: на фоне лидеров списка она серьезной не выглядит — всего заболели 1323 человека, 15 умерли.

После этого, вероятно, стоит напомнить о распространении инфекции по России во время начала первой волны. Больше всего зараженных прибыло через аэропорты Москвы из западных стран. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико еще весной предупреждал, что инкубационный период болезни составляет от 2 до 20 дней.

Стало быть, многие носители инфекции могут приезжать на курорт без явных признаков заболевания, заражать других и возвращаться обратно. Инфицированные на полуострове также уедут оттуда без симптомов — тяжелое состояние появится у них уже после возвращения.

Очевидно, вторая волна может ударить по стране из Крыма.

Прокомментировать вероятное печальное развитие событий и начало второй волны Daily Storm попросил сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди. Вот что она сказала: «Я профессиональный юрист, поэтому привыкла верить цифрам и статистике. Ситуация на территории полуострова полностью контролируется правительством. Оснований для того, чтобы делать такие заявления [о второй волне распространения коронавируса из Крыма] нет».

Кроме того, отвечая на вопрос о возможном массовом заражении людей и начале второй волны, политик обратила внимание на географическое расположение Крыма. «Само географическое положение Крыма уже благоприятно сказывается на предотвращении ряда заболеваний. [Тут есть] натуральное кварцевание, которое осуществляется на территории полуострова, благодаря феноменальному количеству солнечных дней. В Крыму лечили туберкулез, бронхиальную астму и другие заболевания. Именно поэтому, учитывая жаркое лето, ситуация стабильная. Но всегда лучше перестраховаться», — рассказала Ковитиди.

Если посмотрим количество заболевших, оно не вызывает опасений. Если будет — будут приниматься меры.
Ольгу Ковитиди

Как оказалось, слова о «жарке коронавируса» действительно популярны. Вместе с тем врачи не считают, что облучение ультрафиолетом является панацеей от этой беды. Известно, что ультрафиолет пагубно влияет на вирусы и это используется в лабораториях как метод дезинфекции, однако существуют и прямые контакты между людьми, например, при разговоре, после которых инфекция передается. Такую точку зрения ранее в СМИ приводила сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова» Галина Компанец.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Внешнее воздействие: президент Ливана не исключил, что в Бейруте взорвали бомбу
Всему голова: факты о хлебе
Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян
Антитела исчезают? Ответы на вопросы об иммунитете к COVID-19
Гейтс предупредил о грядущей катастрофе хуже COVID-19
Концерты в поддержку Лукашенко отменили из-за отказов артистов
В Австралии умер один из старейших крокодилов в мире (фото)
Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса
В бундестаге назвали угрозы из-за Nord Stream 2 верхом дерзости
Gnezdo.ru
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения июля Лидер очевиден
Авто
25 самых популярных автомобилей в России в июле Hyundai Creta попала в тройку самых продаваемых иномарок в середине лета 2020 года, сместив Kia Rio
Кино
От Пуговки до Полежайкина: звезды «Папиных дочек» тогда и сейчас Семью Васнецовых из популярного в 2000-х ситкома телезрители полюбили практически как собственных родственников. Рассказываем, где теперь Галина Сергеевна, Веник и другие герои, а вернее актеры, за которыми навсегда закрепились эти народно любимые образы
Новости партнеров
Навальный назвал позором Родины участника Отечественной войны
Это мудрый шаг: президент увеличил финансирование медицины и образования
3 советские женщины, чьи деяния потянули на смертную казнь
Великие ученые России создают средство от коронавируса
Популярные темы на «Детях»
Хочу перехать в маленький городок. 106
Боюсь делать МРТ. 95
Стоит ли менять работу? 89
Поэтический конкурс №18 «Семеро смертных». 85
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь