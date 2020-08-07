15:38 (мск), источник: Daily Storm
«Коронавируса нет, масок не требуем». Отельеры Крыма забыли про меры безопасности
Гостиничные комплексы и пляжи республики переполнены туристами.
За прошедший июль на полуострове уже побывало около полутора миллионов туристов, статистика заболеваемости COVID-19 в регионе не рекордная, элементарные правила предосторожности часто не соблюдаются. По мнению местных жителей, от коронавируса их спасают солнечные лучи. Близкие к этому аргументы приводит и сенатор от республики. Daily Storm поговорил с представителями местных властей и экспертами, затронув тему второй волны пандемии, которая может начаться в Крыму.
Почти полтора миллиона человек отдохнули в Крыму за последний месяц, сообщил глава республики Сергей Аксенов во вторник, 4 августа. «С 1 по 31 июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80%, по ряду объектов — 95%», — написал он на стене своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее чиновник озвучил прогноз о том, что в 2020 году туристический поток в республику может снизиться на 10−15% относительно показателей прошлого года, когда на пляжи полуострова приехали почти 7,5 миллиона человек.
Крым открыл курортный сезон в июле после трех месяцев запрета на прием отдыхающих. Сразу после этого туда направились потоки туристов со всей страны. По данным российского сервиса Tvil.ru (портал
Печально осознавать, но четыре из пяти этих регионов находятся в топ-5 страны по общей заболеваемости коронавирусом: Москва — 244 768, Московская область — 64 238,
Корреспондент Daily Storm позвонил в один из отелей Алушты, находящийся в полутора километрах от побережья, с вопросом о соблюдении мер безопасности. «У нас все хорошо, никакого коронавируса нет, никаких масок не требуем, никаких рециркуляторов воздуха и ламп нет», — ответили представители организации.
Председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов, очевидно, не без иронии комментирует ситуацию, сложившуюся на полуострове, обращая внимание на уничтожение вируса лучами ультрафиолета. «Мы уже жарили в Крыму коронавирус: температура 30−35 градусов, я так думаю, народ так тоже думает. С начала эпидемии 26 человек умерли (по официальной статистике, в Республике Крым умерли 15 человек. — Примеч. Daily Storm.) — это вообще ни о чем. Там, где можно, меры предосторожности соблюдают. В магазинах иногда маски. Требования есть, где могут — соблюдают, где не могут — не соблюдают», — рассказал он.
Без иронии представители туристической индустрии комментируют ситуацию уже анонимно.
Проводить постоянное тестирование персонала — дорого. Как говорят туристы, уже вернувшиеся из Крыма, пляжи и отели переполнены, персонал информирует о необходимости носить маски с перчатками и соблюдать дистанцию, но все это не соблюдается.
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После этого, вероятно, стоит напомнить о распространении инфекции по России во время начала первой волны. Больше всего зараженных прибыло через аэропорты Москвы из западных стран. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико еще весной предупреждал, что инкубационный период болезни составляет от 2 до 20 дней.
Очевидно, вторая волна может ударить по стране из Крыма.
Прокомментировать вероятное печальное развитие событий и начало второй волны Daily Storm попросил сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди. Вот что она сказала: «Я профессиональный юрист, поэтому привыкла верить цифрам и статистике. Ситуация на территории полуострова полностью контролируется правительством. Оснований для того, чтобы делать такие заявления [о второй волне распространения коронавируса из Крыма] нет».
Кроме того, отвечая на вопрос о возможном массовом заражении людей и начале второй волны, политик обратила внимание на географическое расположение Крыма. «Само географическое положение Крыма уже благоприятно сказывается на предотвращении ряда заболеваний. [Тут есть] натуральное кварцевание, которое осуществляется на территории полуострова, благодаря феноменальному количеству солнечных дней. В Крыму лечили туберкулез, бронхиальную астму и другие заболевания. Именно поэтому, учитывая жаркое лето, ситуация стабильная. Но всегда лучше перестраховаться», — рассказала Ковитиди.
Если посмотрим количество заболевших, оно не вызывает опасений. Если будет — будут приниматься меры.
Как оказалось, слова о «жарке коронавируса» действительно популярны. Вместе с тем врачи не считают, что облучение ультрафиолетом является панацеей от этой беды. Известно, что ультрафиолет пагубно влияет на вирусы и это используется в лабораториях как метод дезинфекции, однако существуют и прямые контакты между людьми, например, при разговоре, после которых инфекция передается. Такую точку зрения ранее в СМИ приводила сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова» Галина Компанец.