13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые впервые отследили странное свечение на Марсе
Оно напоминает северное сияние на Земле.
В определенное время года верхние слои марсианской атмосферы начинают светиться после заката пульсирующим ультрафиолетовым светом.
Это красивое необычное явление впервые было замечено еще в 2005 году, но только сейчас ученые смогли отследить перемещение свечения и детально его описать. Их работа опубликована в Journal of Geophysical Research — Space Physics.
Свечение оказалось не таким уж таинственным. Оно вызвано комбинацией азота и кислорода и наблюдалось также на Венере. Тем не менее, такое свечение циркулирует и меняется в зависимости от времени года, и может помочь лучше предсказывать безумную погоду Красной планеты.
«Если мы собираемся отправить людей на Марс, — говорит ученый Захария Милби из Колорадского университета в Боулдере, — следует лучше понимать, что происходит в его атмосфере».
Свечение появляется, когда в атмосфере Марса на высоте не менее 70 км температура резко падает и атомы азота и кислорода объединяются в оксид азота, испуская небольшие вспышки ультрафиолетового света.
Сейчас за свечением наблюдает орбитальный аппарат Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN). Он делает снимки сияния с помощью ультрафиолетового спектрографа.
Астрономы были удивлены, узнав, что атмосфера Марса пульсирует трижды за ночь, но только весной и осенью. Именно в это время вокруг середины планеты и появляется свечение, которое усиливается в периоды равноденствий. В остальное время свечение наиболее заметно над полярным регионом, где царит зима. Оно становится наиболее ярким в период солнцестояния и образует неожиданные волны и спирали. В ультрафиолетовом диапазоне оно такое же яркое, как северное сияние Земли.
Анна Лысенко