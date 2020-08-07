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13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые впервые отследили странное свечение на Марсе

Оно напоминает северное сияние на Земле.

Источник: LASP

В определенное время года верхние слои марсианской атмосферы начинают светиться после заката пульсирующим ультрафиолетовым светом.

Это красивое необычное явление впервые было замечено еще в 2005 году, но только сейчас ученые смогли отследить перемещение свечения и детально его описать. Их работа опубликована в Journal of Geophysical Research — Space Physics.

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Свечение оказалось не таким уж таинственным. Оно вызвано комбинацией азота и кислорода и наблюдалось также на Венере. Тем не менее, такое свечение циркулирует и меняется в зависимости от времени года, и может помочь лучше предсказывать безумную погоду Красной планеты.

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«Если мы собираемся отправить людей на Марс, — говорит ученый Захария Милби из Колорадского университета в Боулдере, — следует лучше понимать, что происходит в его атмосфере».

Свечение появляется, когда в атмосфере Марса на высоте не менее 70 км температура резко падает и атомы азота и кислорода объединяются в оксид азота, испуская небольшие вспышки ультрафиолетового света.

Сейчас за свечением наблюдает орбитальный аппарат Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN). Он делает снимки сияния с помощью ультрафиолетового спектрографа.

Астрономы были удивлены, узнав, что атмосфера Марса пульсирует трижды за ночь, но только весной и осенью. Именно в это время вокруг середины планеты и появляется свечение, которое усиливается в периоды равноденствий. В остальное время свечение наиболее заметно над полярным регионом, где царит зима. Оно становится наиболее ярким в период солнцестояния и образует неожиданные волны и спирали. В ультрафиолетовом диапазоне оно такое же яркое, как северное сияние Земли.

Анна Лысенко

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