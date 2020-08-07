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14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые раскрыли секрет древнего существа с очень длинной шеей

Он жил в начале эпохи динозавров.

Источник: Emma Finley-Jacob

Примерно 242 миллиона лет назад на Земле жила хищная рептилия с невероятно длинной шеей.

Окаменелые останки танистрофея были найдены еще 100 лет назад, но только сейчас с помощью компьютерной томографии ученые из Филдовского музея естественной истории в Чикаго смогли узнать секреты этого загадочного животного. Их работа опубликована в Current Biology.

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Окаменелости Tanystropheus находили в Европе, Израиле и Китае, что указывает на его широкое распространение. При этом было найдено две группы останков. Одни достигали в длину почти 6 м, другие были небольшими — всего 1,5 м. Это могли быть как разные виды животных, так и детеныши и взрослые особи одного и того же вида. Было также непонятно, на суше или в воде обитали эти рептилии.

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Команда ученых исследовала череп одного из крупных экземпляров танистрофея. Он был почти полностью раздроблен, сохранились только отдельные кости. Этого оказалось достаточно, чтобы компьютер смог восстановить анатомические детали древнего существа.

По словам исследователей, череп Tanystropheus безошибочно принадлежит морскому животному. Например, его ноздри находятся на вершине морды, что позволяло ему дышать, когда он всплывал на поверхность. Невероятно длинная шея также не имеет никакого смысла на суше, добавляют ученые.

Кольца роста на костях показали, что останки небольших экземпляров принадлежат уже взрослым особям, а не детенышам. То есть речь идет по крайней мере о двух видах танистрофеев.

Крупные виды питались рыбой и головоногими моллюсками, такими как кальмары, а мелкие — беспозвоночными, например, креветками. Длинная шея помогала им внезапно хватать добычу из засады.

Анна Лысенко

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